Hilzingen A 81: Hohentwiel-Tunnel wird gesperrt

Für die jährlichen Wartungsarbeiten an der Tunnelsteuerung, Beleuchtung, Lüftung und an den Wechselverkehrszeichen innerhalb des Hohentwieltunnels werden die Tunnelröhren von Samstag, 20. Mai, ab 19 Uhr bis Sonntag, 21. Mai, 8 Uhr voll gesperrt.

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung berichtet, werden auch die feuerwehrtechnischen Anlagen wie Rauchmelder, Löscheinrichtungen und Notrufmelder überprüft und gewartet. Sie lösen im Brandfall eine automatische Tunnelsperrung aus. Der Verkehr in Richtung Schaffhausen wird an der Anschlussstelle Singen ausgeleitet und über die U 62 zur Anschlussstelle Hilzingen geführt. Der Verkehr in Richtung Stuttgart wird an der Anschlussstelle Hilzingen ausgeleitet und über die U 19 zur Anschlussstelle Singen geführt.