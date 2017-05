Hilzingen 50 Betriebe präsentieren sich bei Gewerbeschau

Nach drei Jahren Pause gibt es in Hilzingen wieder eine Gewerbeschau am 21. Mai mit dem Motto "Geh! Werbe! Schau!". Es ist die siebte Auflage und parallel dazu ist der Gründertag 2017 Hegau-Bodensee. Es gibt ein buntes Rahmenprogramm für Groß und Klein.

Die Konjunktur brummt, die Auftragsbücher sind voll, die Zeit ist knapp. Trotzdem haben Handel, Handwerk und Dienstleister in Hilzingen keine Anstrengung gescheut, und unter der Leitung des Gewerbevereins die siebte große Gewerbeschau-Auflage unter dem Motto "Geh! Werbe! Schau!" im gesamten Gewerbegebiet organisiert. Sie soll auch ein kleiner Dank an die Bestandskunden sein. Mehr als 50 Betriebe präsentieren sich auf dieser gemeinsamen Leistungsplattform mit einem unterhaltsamen Rahmenprogramm am Sonntag. Es gibt nicht nur Einblicke in die Betriebe und kompetente Beratung, sondern auch Verkauf.

Parallel zur Gewerbeschau findet im Inpotron-Firmengebäude der Gründertag 2017 Hegau-Bodensee mit hochkarätigen Vorträgen und Podiumsdiskussionen, einer Tischmesse, Workshops und Einzel-Coachings statt. Das Rahmenprogramm garantiert den Besuchern einen unterhaltsamen und interessanten Tag für die ganze Familie. Ein Höhepunkt: Es werden Hubschrauberflüge angeboten. Drei dieser Rundflüge werden unter anderen auch beim Gewerbeschau-Gewinnspiel verlost. Die Besucher können hier bei der Vorlage von Stempeln von sechs teilnehmenden Firmen tolle Preise gewinnen. Ein Überschlag-Simulator zeigt, was lebensrettend sein kann, was aber nur wenige wissen: "Wie befreie ich mich und andere bei so einem Unfall aus den Sicherheitsgurten?". Es gibt einen Kletterturm, Hüpfburgen und Aqua-Balls. Und selbstverständlich ist auch für Essen und Trinken gesorgt.

"Wir haben viel zu bieten, und wollen das jetzt nach drei Jahren Pause auch wieder einmal zeigen", streicht der Gewerbevereinsvorsitzende David Hoffmeier die Motivation für eine gemeinsame Leistungsschau heraus. Das Hilzinger Gewerbegebiet zeichnet sich durch eine breite Branchenvielfalt vom lokalen mittelständischen Handwerksbetrieb bis hin zum hochspezialisierten global wirkenden Unternehmen aus. Diese Vielfalt mache die Gewerbeschau auch besonders interessant.

"Hilzingen ist ein attraktiver, sich schnell weiter entwickelnder Gewerbe-Standort", betont Bürgermeister Rupert Metzler. Die Gewerbeflächen sind begehrt, da die Standort-Bedingungen mit der grenznahen Lage und dem direkten Autobahn-Anschluss günstig sind. Die Bauplätze der jüngsten Erweiterung 2012 waren sehr schnell vergeben. Im Augenblick ist kein Platz mehr verfügbar. In wenigen Monaten soll nach Meinung des Bürgermeisters auch ein Infrastruktur-Problem behoben sein, das zur Zeit den Unternehmen zu schaffen macht: Die ungenügende Versorgung mit einem schnellen Internet. "Wir kämpfen für unsere Unternehmer," sagt Metzler. Im Herbst soll im Gewerbegebiet der Spatenstich für das gemeinsame Breitband-Netz mit Tengen sein.

Was, wann und wo

Die 7. Hilzinger Gewerbeschau mit Beratung und Verkauf ist am Sonntag, 21. Mai, von 11 bis 17 Uhr im gesamten Gewerbegebiet statt. Parkplätze stehen an den Hegau-Hallen und auf dem Festplatz zur Verfügung. Parallel zur Gewerbeschau findet im Inpotron-Firmengebäude ab 10 Uhr der Gründertag 2017 Hegau-Bodensee statt.

