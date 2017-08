Gottmadingen Zwei Jahre auf Bewährung für zwei Raubüberfälle

Zwei Raubüberfälle in Büsingen und Gottmadingen hat ein 34-jähriger Mann aus vor dem Landgericht Konstanz eingeräumt. Nach vier Monaten Untersuchungshaft wurde er jetzt zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt.

Als Auflage muss er sich wegen seiner Drogensucht und anderer psychischer Probleme therapieren lassen. Der Vertreter der Staatsanwaltschaft hatte dreieinhalb Jahre Haft gefordert.

Im Dezember vorigen Jahres war der gelernte Elektriker mit einer hässlichen Maske über dem Kopf und mit einer Luftpistole ausgestattet gegen 23 Uhr in einem Restaurant in Büsingen aufgetaucht und hatte Geld gefordert. Die Wirtsleute und ihre Tochter waren vor Schreck wie gelähmt. Der Räuber griff sich rund 25 Schweizer Franken Münzgeld aus der Wechselgeldkasse und verschwand. Die 24-jährige Wirtstochter und ihre Eltern haben den Schock inzwischen recht gut verarbeitet. Viel schlimmer traf es eine gleichaltrige Frau, die er im Februar in Gottmadingen überfallen und ausgeraubt hatte. Als sie im Vorraum der Sparkasse einen Geldautoamten betätigen wollte, stand plötzlich ein kleiner, glatzköpfiger Mann mit einer hässlichen Fratze neben ihr und forderte "möglichst viel Bargeld". Dabei hielt er ihr den Lauf einer täuschend echt aussehenden Luftpistole vor das Gesicht. Die Überfallene war so eingeschüchtert, dass sie dem Räuber ihre PIN nannte. "Ich tu Ihnen nichts", soll er gesagt haben. Dann hob er das gesamte Tageslimit von 400 Euro von ihrem Konto ab und ergriff die Flucht. Noch heute ist die Frau in psychologischer Behandlung.

Sie und die Wirtstochter aus Büsingen sahen jetzt zum ersten Mal das wahre Gesicht des Täters: Auf der Anklagebank saß ein kleiner, blasser, leicht pausbäckiger Mann mit Brille. Seine Taten versuchte er mit einer Schizophrenie und mit seiner Drogensucht zu erklären. Wenn er alleine in seiner Wohnung war, habe er ständig Stimmen gehört. Um die Quälgeister ruhig zu stellen, habe er zuletzt vier Gramm Marihuana täglich konsumiert. Den ersten Überfall habe er verübt, weil das Lokal gerade noch offen war und er Geld für Essen gebraucht habe. Der Überfall auf die Frau vor der Sparkasse sei aus Geldmangel geplant gewesen. In den beiden Jahren davor lebte er nach eigener Aussage von einem für deutsche Verhältnisse sehr üppigen Arbeitslosengeld. Ende vorigen Jahres habe er sich dann aber bei der Schweizer Arbeitslosenkasse abgemeldet. Auf die Frage des Gerichts, warum er das gemacht habe, erklärte er: "Ich war verwirrt und verzweifelt."

Ein Sachverständiger konnte eine eingeschränkte Steuerungsfähigkeit Mannes nicht ausschließen. Bei der Strafzumessung wurde berücksichtigt, dass der Täter sich schon vor dem Prozess zur Zahlung von 4500 Euro Schmerzensgeld an die 24-jährige Geschädigte verpflichtet hat.