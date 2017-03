Audi-Fahrerin übersieht Renault

Beim Einfahren in den Kreisverkehr am Ortseingang von Gottmadingen hat am Mittwochabend gegen 19.45 Uhr eine Audi-Fahrerin laut Polizei aus Richtung Industriepark kommend einen aus Richtung Singen in den Kreisverkehr eingefahrenen Renault übersehen. Durch den Zusammenstoß entstand ein Gesamtschaden von rund 5000 Euro. Personen wurden laut Polizei nicht verletzt.