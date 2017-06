Gottmadingen Zu viel Vandalismus: Gottmadinger Schulen greifen zur Videoüberwachung

Zu viel Vandalismus, zu viele Schäden: Der Gottmadinger Gemeinderat gibt grünes Licht für Video-Überwachungskameras auf vier Schulhöfen. Ein Jahr lang soll die Testphase dauern – danach könnte sie zur Dauereinrichtung werden.

An den Gottmadinger Schulen und Hallen sieht es nach den Wochenenden oft vermüllt aus und es treten immer öfter Sachbeschädigungen auf. Deshalb will die Gemeinde nun bei einem Pilotprojekt mitmachen. An der Hebelschule und bei den Eichendorffschulen werden in Kooperation mit der Firma WSH (Wach- und Schließbetriebe Hohentwiel) aus Singen für zunächst ein Jahr insgesamt vier Kameras installiert.

Im Gemeinderat erläuterte Hauptamtsleiterin Marion Haas, warum die Gemeinde die Installation der vier Kameras für sinnvoll hält. Allein bei den Eichendorffschulen kamen 2014 bis 2016 durch Glasschäden, Verunreinigungen, den Brand eines Papiercontainers und ein Graffito Kosten in Höhe von fast 15 400 Euro zusammen – Arbeitszeiten des Hausmeisters oder des Bauamtes nicht eingerechnet. Bei der Eichendorff-Halle waren es knapp 2800, bei der Hebelschule rund 7800 und bei der Hebelhalle rund 3400 Euro. "Meist können die Verursacher nicht ermittelt werden und der Sicherheitsdienst kann die Bereiche nur punktuell überwachen", so Haas.

Von der Installation der Kameras verspricht sich die Gemeinde Abhilfe. Die Kameras, die eine zeitgesteuerte Aufschaltung haben, alarmieren bei Geräuschen und es ist eine direkte Ansprache über Lautsprecher möglich. Je nach Situation ist eine sofortige Kontaktaufnahme mit der Polizei möglich. Bei verdächtigen Vorfällen werde an die WSH-Notruf-Leitstellte ein Alarm versendet. Durch die Lautsprecher und damit verbundene direkte Ansprache hofft man, die potentiellen Täter abschrecken zu können. "Wir brauchen für die Kameras eine Internetverbindung", ergänzt Alexander Kopp vom Bauamt.

Diese wird die Gemeinde einrichten. Die Teilnahme ist für das erste Jahr kostenlos. Nach einem Jahr müsste die Gemeinde, wenn sie die Kameras beibehalten will, einmalig 5400 Euro zahlen, und die monatlichen Kosten pro Objekt lägen bei 357 Euro. Der derzeitige Aufwand für den Sicherheitsdienst lag 2016 für das Eichendorff-Gelände bei 274 Euro im Monat und für allgemeine Plätze wie Hebelschule, Spielplätze, Fahr-Kantine oder Rathaus bei 229 Euro im Monat.

Die Videoüberwachung ist laut Landesdatenschutzgesetz (LDSG) möglich, um Kulturgüter sowie öffentliche Einrichtungen wie Schulen oder Amtsgebäude zu schützen. Die Videoaufzeichnungen werden nach spätestens vier Wochen gelöscht. "Das werden wir mit der Firma WSH explizit vereinbaren", so Marion Haas. Der Gemeinderat sprach sich einstimmig für die Teilnahme an dem Pilotprojekt aus. Die Verwaltung soll dann vor dem Ablauf des Jahres ein Resümee ziehen, um zu entscheiden, ob sie die Videoüberwachung fortführt.

Rechtliche Grundlage

Die Beobachtung öffentlich zugänglicher Räume mittels Videokameras wird durch den Paragraphen 6b des Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) geregelt. Wesentliche Aspekte sind Zweckbindung, Datensparsamkeit und Transparenz. Eine Überwachung ist nur zulässig, wenn sie zur Aufgabenerfüllung öffentlicher Stellen, zur Wahrnehmung des Hausrechtes oder anderer berechtigter, konkret festgelegter Interessen erforderlich ist. Das BDSG ist ein Auffanggesetz, was bedeutet, dass Regelungen aus dem BDSG nur greifen, wenn keine speziellen Vorschriften existieren. Die Bundesländer haben außerdem jeweils angepasste Landesdatenschutzgesetze (LDSG). (sgr)