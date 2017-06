Gottmadingen Zollstraße: Fahrer unter Drogeneinfluss zeigt sich unbelehrbar

Ein 32-jähriger Autofahrer ist am Donnerstagnachmittag, gegen 16.45 Uhr, in der Zollstraße Beamten der Singener Polizei aufgefallen, weil er Anzeichen von Drogeneinwirkungen zeigte. Einsicht für sein Fehlverhalten zeigte er nicht.

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung berichtet, veranlassten die Einsatzkräfte die Entnahme einer Blutprobe, nachdem der Mann ausgesagt hatte, am Vortag einen Joint geraucht und vor zwei Wochen Kokain konsumiert zu haben. Sie untersagten dem 32-Jährigen außerdem die Weiterfahrt und behielten die Autoschlüssel am Zoll ein. Später am Tag sei ein Bekannter des Mannes beim Zoll aufgetaucht, um die Schlüssel abzuholen. Anschließend gab er sie an den 32-Jährigen zurück. Dieser zeigte sich laut Polizeiangaben unbelehrbar und setzte sich erneut hinter das Steuer. Wenig später konnten die Zollbeamten den Mann jedoch stellen und der Polizei übergeben.