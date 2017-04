Gottmadingen Zöllner erwischen gleich drei Schmuggler in wenigern Stunden

Zöllner erwischen gleich drei Schmuggler in wenigern Stunden

Viel los beim Zoll in Bietingen: Am vergangenen Wochenende gingen den Beamten gleich drei Schmuggler ins Netz.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Zollbeamte in Bietingen haben innerhalb weniger Stunden gleich drei Fälle von Schmuggel aufdecken können. Dies teilte das Hauptsollamt Singen in einer Presseinformation mit. Ein 31-jähriger soll laut Bericht versucht haben, einen Sportwagen im Wert von 100 000 Euro über die Grenze nach Deutschland zu schmuggeln. Das Fahrzeug sollte in Deutschland gewerblich genutzt werden und hätte bei der Einfuhr schriftlich angemeldet werden müssen. Der 31-Jährige muss insgesamt knapp 31 000 Euro Einfuhrabgaben für das Fahrzeug bezahlen. Zusätzlich wurde gegen ihn wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung ein Strafverfahren eingeleitet. Er hat daher voraussichtlich mit einer nicht unerheblichen Geldstrafe zu rechnen.

Einige Stunden zuvor sollen die Zöllner bei der Kontrolle von zwei Reisenden und deren Fahrzeug 30 000 Euro Bargeld aufgefunden haben. Trotz mehrfacher Befragung hätten die zwei Männer zuvor angegeben, keinerlei anmeldepflichtigen Barmittel in Höhe von 10 000 Euro oder mehr mit sich zu führen. Bei der anschließenden Fahrzeugkontrolle fanden die Beamten in einer Umhängetasche auf der Rücksitzbank das nicht angemeldete Bargeld. Ebenfalls soll im Portemonnaie des 51-jährigen Fahrers zusätzlich noch ein aktueller Auszahlungsbeleg eines Schweizer Kreditinstitutes über die Gesamtsumme vorgefunden worden sein. Schlussendlich räumte der Fahrer ein, dass die 30 000 Euro ihm gehören. Da er das Bargeld beim Grenzübertritt nicht angemeldet hat, wurde gegen ihn ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Als Strafsicherheit für das zu erwartende Bußgeld musste der 51-Jährige 7.800 Euro in bar hinterlegen.

Im dritten Fall hat ein 75-jähriger Mann versucht, insgesamt acht Aufsätze für Fräsmaschinen ohne entsprechende Einfuhranmeldung nach Deutschland einzuführen.Die hierfür fälligen Einfuhrabgaben beliefen sich auf gut 240 Euro und mussten ebenfalls noch vor Ort bezahlt werden.