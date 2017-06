Gottmadingen Zeugenaufruf: Unbekannte hebeln Gullydeckel auf

Unbekannte Täter haben in der Hilzinger Straße und in der Erwin-Dietrich-Straße insgesamt zwei Gullydeckel aufgehebelt und weggetragen.

Wie die Polizei mitteilt, setzte eine Streife am Sonntagnachmittag, gegen 15.15 Uhr, die Deckel wieder an Ort und Stelle. Bei ihrer Suche fanden sie die Deckel beim Skatepark und in einer angrenzenden Grünfläche am Ende des Fußwegs über den Riederbach. Nur durch Glück ist wohl niemand durch die offenen Kanalschächte zu Schaden gekommen. Personen, die beobachtet haben, wie die Gullydeckel entfernt wurden oder die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten sich bei der Polizei unter (0 77 31) 88 80 zu melden.