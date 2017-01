Gottmadingen Wie sieht die Zukunft der Eichendorffschulen aus? Die Entwürfe der Architekturbüros werden öffentlich ausgestellt

Die Entscheidung für den Siegerentwurf zum Neubau oder der Sanierung wird nichtöffentlich gefällt. Alle Pläne sind vorab ausgelegt

Gottmadingen – Wie die Eichendorffschulen in Zukunft aussehen sollen, wird hinter geschlossenen Türen ausgehandelt. Die Bürger sollen zuvor jedoch einen Blick auf die eingereichten Entwuürfe werfen dürfen. "Wir möchten die Entscheidung der Zukunft der Eichendoffschule so transparent wie möglich halten und so offen wie möglich informieren", erklärt Gottmadingens Bürgermeister Michael Klinger in einer Pressemitteilung der Gemeinde. Eingeschränkt werden die Möglichkeiten jedoch durch die Vergabeordnung. Aufgrund europarechtlicher Vorgaben müsse der Gemeinderat die Sieger in nichtöffentlicher Sitzung bestimmen.

Dennoch sollen alle eingegangenen Pläne noch vor der geplanten Bürgerversammlung am 31. Januar im Sitzungssaal des Rathauses ausgestellt werden. Ab Montag, 23. Januar, können sie zu den üblichen Sprechzeiten im Rathaus begutachtet werden. Die Kür der bevorzugten Varianten – sowohl für Sanierung als auch Neubau – sei dann bereits abgeschlossen.

Laut Gemeindeverwaltung liegen mehrere Vorschläge vor. "Die durch den Gemeinderat ausgewählten Siegerentwürfe werden entsprechend gekennzeichnet sein", erläutert Klinger. Er bedaure, dass die Entscheidung in nichtöffentlicher Sitzung getroffen werden muss. Da zudem nicht alle Entwürfe zur Einwohnerversammlung vorgestellt werden können, sollen die kompletten Pläne ab kommender Woche täglich von 8.15 bis 12 Uhr, montags und dienstags zudem von 14 bis 15.30 Uhr und donnerstags bis 18 Uhr zu sehen sein. Am Donnerstag, 26. Januar, und Montag, 30. Januar, wird es ab 16 Uhr auch Erläuterungen durch das Bauamt geben.

Vor der Einwohnerversammlung, die Dienstag, 31. Januar, um 19.30 Uhr in der Fahr-Kantine beginnt, besteht ebenfalls die Möglichkeit ab 18 Uhr die Pläne der Architekturbüros anzuschauen. Die Gemeindeverwaltung plant dann auch im Anschluss die Pläne gemeinsam mit der Schule noch im dortigen Foyer auszustellen, sodass sich auch Schüler, Eltern und Lehrer umfassend über diese zentrale Entwicklung für Gottmadingen informieren können.