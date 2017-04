Gottmadingen Wenn die Ampel-Anlage ausfällt: Eltern haben Angst um ihre Kinder

Große Sorge, wenn Ampel-Anlage an großer Gottmadinger Kreuzung ausfällt. Und das passiert öfters.

Die Ampel-Anlage auf der Kreuzung in der Ortsmitte von Gottmadingen sorgt immer wieder für Ärger und Ängste. Tagelang ist sie ausgefallen. Eltern sind daher in großer Sorge, weil ihre Kinder von der Hebelschule die Durchgangstraße überqueren müssen. Und dort wird teilweise rasant gefahren. Auch viele Laster brausen über die Fahrbahn. Das sorgt für gefährliche Situationen, vor allem für Grundschüler. Kritisch wird es auch für Autofahrer, wenn sie von der Hilzinger Straße in die Hauptstraße einbiegen wollen, weil dort meist schneller und dichter Verkehr herrscht.

"Die Kreuzung ist teilweise sehr schlecht einsichtbar, da ein mannshoher Busch sowie zwei Kurven die Sicht behindern. Ein Erwachsener hat Mühe, über diese Kreuzung zu kommen. Ein Kind erst recht", klagt Jana Schuhwerk. Ihr sechsjähriger Sohn geht in die Hebelschule. "Der Alternativweg verläuft auch über zwei Straßen, die über die Hauptstraße führen. Er birgt also auch ein gewisses Risiko. Für viele Grundschulkinder ist diese Kreuzung der direkte Weg zu Schule. Die Straße ohne eingeschaltete Ampel zu überqueren, ist lebensgefährlich", erklärt Jana Schuhwerk. Auch viele anderen Eltern seien in großer Sorge um die Sicherheit ihrer Kinder. "Muss denn erst ein schwerer Unfall passieren, bevor sich dann alle fragen, was hätte getan werden können?", fragt Jana Schuhwerk.

"Nun müssen wir Eltern, denen suggeriert wurde, die Kinder zur Selbstständigkeit zu erziehen und den Schulweg selbstbewusst alleine zu bewältigen, an dieser Kreuzung stehen und Straßen-Überquerungshilfe leisten. Nur damit wir nicht daheim in Sorge zittern, ob unser Kind heute nach Hause kommt", erklärt sie. Auch andere Mütter trafen bei einem Vor-Ort-Termin ähnliche Aussagen.

"Das Problem ist bekannt und sehr ärgerlich", schildert Patrick Pingitzer vom Gottmadinger Bauamt. "Es gehen viele Beschwerden bei uns ein. Wir sind in der Sache nicht zuständig, aber fast ständig in Kontakt mit der Straßenmeisterei Welschingen, die dafür verantwortlich ist, dass die Ampeln funktionieren", so Pingitzer. "Viele verängstigte Eltern weisen auf die gefährliche Verkehrssituation hin. Wir können das nur weitergeben", schildert Angelika Schmid vom Sekretariat der Hebelschule. Die Lehrer seien sehr bemüht, den Kindern alternative Wege zu zeigen und verfassten dazu Elternbriefe. Das Problem sei auch, dass es einen unwägbaren Wechsel gebe. Einmal funktionierten die Ampeln, weil ein Monteur vor Ort gewesen sei, dann wieder nicht.

Weder Eltern noch Kinder könnten sich so auf die jeweilige Situation einstellen, sagt auch Jana Schuhwerk. Eine Kollegin habe sogar schon selbst Autos angehalten, damit die Kinder ungefährdet über die Straße kommen, wenn das wohl auch gar nicht zulässig sei. Die befragte Polizei könne wegen drohenden personellen Engpässen keine Sicherung der Überquerung leisten, so Jana Schuhwerk. Und was sagt die Straßenmeisterei Welschingen zu der Situation an der großen Gottmadinger Kreuzung? Deren Leiter Helmut Hengstler war gestern nicht zu erreichen. Mit Hochdruck werde daran gearbeitet, um das Problem zu lösen, damit die Ampel-Anlage dauerhaft eingeschaltet bleibe, so war von der Straßenmeisterei auf Nachfrage zu erfahren. Es werde davon ausgegangen, dass es sich um eine Störung in der Elektronik handle. Die Singener Thüga sei derzeit mit eingehenden Prüfungen beschäftigt.

"Eltern fordern auch, dass gegenüber des Gottmadinger Bahnhofs ein Zebrastreifen eingerichtet wird. Viele Kinder, die von den Wohngebieten Heilsberg und Täschen über den Bahnsteg gehen, müssen die gefährliche Bahnhofstraße überqueren", macht Jana Schuhwerk auf eine weitere kritische Stelle aufmerksam.

Die Hauptstraße

In der Gottmadinger Hauptstraße kommt es immer wieder zu gefährlichen Situationen und auch zu Unfällen mit Fußgängern. Deshalb wurden einige Bedarfsampeln eingerichtet. Sehr zum Ärger von Auto- und Lasterfahrern, die teils zu schnell über die dicht befahrene Hauptstraße brettern. Die Ortsdurchfahrt, die auf der Bundesstraße 34 verläuft, wird von Lastern auch genutzt, um ein Stück Autobahn zu vermeiden, damit sie einen geringeren Maut-Betrag zahlen müssen. Die Gemeinde Gottmadingen und das Landratsamt Konstanz haben in einer gemeinsamen Aktion im Zuge eines Lärmschutzplans eine Tempo-30-Zone auf einem Teilbereich der Hauptstraße eingerichtet. Sie gilt aber nur nachts von 22 bis 6 Uhr.