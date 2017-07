Gottmadingen/Hilzingen Unwetter fordert Feuerwehren

Starkregen und Gewitter sorgen für etwa 60 Einsätze in Hilzingen und Gottmadingen

Die Feuerwehren werden von derzeit immer wieder wütenden Unwettern stark gefordert. So auch am späten Freitagabend, wie SÜDKURIER-Anfragen nun ermittelten. Diesmal mussten die örtlichen Wehren besonders in Gottmadingen und Hilzingen viele Einsätze leisten. „In unserer Zentrale gingen 25 bis 30 Meldungen ein, überwiegend wegen vollgelaufener Keller“, schildert Thomas Schleicher, stellvertretender Leiter der Feuerwehr Gottmadingen. Zu den Vorfällen sei es flächendeckend im Kernort Gottmadingen gekommen. "Etwa 35 Mann und vier Fahrzeuge waren teils bis um 23.30 Uhr im Einsatz", so Schleicher. "Problematisch wird es, wenn Hauseigentümer im Keller keine Rückstauklappe haben.



Dann drückt das Wasser von unten aus der Kanalisation in die Keller. Normalerweise sind Hauseigentümer verpflichtet, eine solche Rückstauklappe zu installieren. Andernfalls drohen bei Schäden große Probleme mit den Versicherungen", schildert Schleicher. Fast Ausnahmezustand herrschte auch in Hilzingen. 75 Feuerwehrleute rückten zu mehr als 30 Einsätzen aus, um überwiegend Wasser aus Kellern herauszupumpen. Das war auch Thema beim Festakt zum 150-jährigen Bestehen der Hilzinger Wehr. Singen kam beim Gewitter glimpflich davon. Dies berichtet die Singener Feuerwehr. Es gab allerdings nach einem Blitzeinschlag in einem Discounter in der Nähe der Firma Constellium eine Überspannung. Die sorgte für einen technischen Defekt, ohne größeren Schaden anzurichten.