Ein bisher nicht bekannter Täter hat in der Nacht von Montag auf Dienstag das Stoffdach eines geparkten Jaguar aufgeschlitzt und in einen Reifen gestochen.

Das Auto war auf einem Areal an der Maybachstraße geparkt. Das teilt die Polizei in einer Pressemeldung mit. Der Schaden beläuft sich demnach auf rund 4000 Euro. Mögliche Zeugenhinweise bitte an den Polizeiposten Gottmadingen, Telefon: (0 77 31) 1 43 70