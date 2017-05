Gottmadingen Unbekannter entsorgt zerlegten Wohnwagen im Wald

Ein Unbekannter hat den zerlegten Aufbau eines Wohnwagens mit Kühlschrank, Staubsauger sowie Koch- und Waschgelegenheit illegal in Gottmadingen entsorgt.

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung berichtet, lag der Müll, der außerdem Teile der Seitenwände und des Bodens beinhaltete, in der Verlängerung vom Ruhewald zum Naturlehrpfad in Richtung Bietingen vor der Autobahnunterführung. Weitere Teile des Wohnwagens wurden demnach in einem Container auf dem Parkplatz beim Tennisplatz gefunden. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können oder Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Gottmadingen zu melden, Telefon: (0 77 31) 1 43 70.