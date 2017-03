Randegg Unbekannte stehlen Wertsachen aus Sporthalle

In Randegg haben unbekannte Täter am Freitagabend unter anderem Handys und Bargeld aus der Umkleidekabine der Sporthalle gestohlen. Die Polizei sucht nun nach den Dieben.

In der Halle in der Grenzlandstraße fand gerade ein Training statt, als Unbekannte am Freitagabend, gegen 19 Uhr, in die unverschlossene Umkleidekabine eindrangen und Wertsachen entwendeten. Wie die Polizei mitteilt, seien mehrere Handys, Bargeld und persönliche Dokumente gestohlen worden. Ein Teil des Diebesguts sei anschließend auf dem angrenzenden Schulhof aufgefunden worden. Zeugen hätten zur Tatzeit zwei 15 bis 17 Jahre alte Jugendliche in der Nähe der Halle gesehen, heißt es. Einer von ihnen habe eine weiße Jogginghose und ein schwarzes T-Shirt getragen. Der andere Junge sei mit einer Basecap und einer dunklen Hose bekleidet gewesen. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter (0 77 31) 88 80 zu melden.