Gottmadingen Unbekannte entwenden Neuwagen am Bietinger Zoll

Unbekannte entwenden Neuwagen am Bietinger Zoll

Autodiebe erbeuten Zugfahrzeug samt neuem Volvo auf dem Hänger

Vom LKW-Parkplatz vor der Zollanlage in der Bietinger Zollstraße hat ein unbekannter Täter laut Polizei am Mittwochnachmittag zwischen 14-15 Uhr einen in Serbien zugelassenen, sandfarbenen Nissan Navara mit einem Anhänger entwendet. Auf dem Hänger war laut Polizei ein neuer Volvo XC 60 aufgeladen. Wie de Täter das Gespann entwenden konnten, ist laut Polizei bislang unklar. Den Gesamtschaden beziffern die Ermittler auf rund 48 000 Euro. Zeugen, die bei der Zollanlage Verdächtiges beobachtet haben, oder Hinweise auf den Verbleib der Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Singen zu melden, Tel. (07731)888-0.