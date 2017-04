Gottmadingen Tagesklinik freut sich über einen Snoezelenwagen

Der Familien- und Krankenpflegeverein Bietingen spendet 5000 Euro für zwei Herzenswünsche der Tagesklinik St. Martin: ein Sofa und einen sogenannten Snoezelenwagen.

Die Freude ist groß bei der Tagespflege St. Martin der Sozialstation Hegau-West: Dank einer Spende von 5000 Euro durch den ökumenischen Familien- und Krankenpflegeverein Bietingen konnte man ein Sofa sowie einen sogenannten Snoezelenwagen für die erweiterten Räume der Tagespflege anschaffen. Der Vorstand des Vereins informierte sich bei der Leiterin des Sozialstation, Elisabeth Waibel, wie die Anschaffungen angenommen werden.

Schon vor einigen Monaten hatte die Sozialstation die Tagespflege von zwölf auf 16 Plätze erweitert. Für die Gymnastikeinheiten, die auch der Sturzprophylaxe dienen, nutzen die Mitarbeiter auch den Veranstaltungsraum im Obergeschoss der Sozialstation. Dort steht nun auch das neue Sofa, das für die Tagesgäste als Ort zum Ausruhen dient. "Wenn wir Geld spenden, dann ist es für die Sozialstation Hegau-West", sagt die Vorsitzende Helga Graumann.

Der neue Snoezelenwagen, der rund 2500 Euro gekostet hat, ist für die Gäste der Tagesklinik vielseitig einsetzbar. Der mit Musikanlage und Lichteffekten ausgestattete Wagen kann zur Beruhigung der Gäste beitragen. "Viele unserer Tagesgäste sind zeitweilig unruhig, haben eine Lauftendenz", sagt Elisabeth Waibel. Mit den Licht- und Farbspielen, einer Wassersäule, die sich farblich verändern lässt, sowie beruhigenden Klängen oder Düften könne ein Gefühl der Geborgenheit vermittelt werden. Mit dem Diaprojekt sei außerdem Erinnerungsarbeit möglich, so Waibel.

Der Begriff Snoezelen stammt aus den späten 1970er Jahren, als zwei niederländische Zivildienstleistende dieses Fantasiewort aus den beiden niederländischen Verben "snuffelen" (so viel wie kuscheln oder schnuffeln) und "doezelen" (dösen) schufen. Damit meinten sie den Aufenthalt in einem gemütlichen, angenehm warmen Raum, in dem man, bequem liegend oder sitzend, umgeben von leisen Klängen und Melodien Lichteffekte betrachten kann. Für einen eigenen Raum ist zwar kein Platz in der Sozialstation, aber mit dem Wagen sind nun alle glücklich.