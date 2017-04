Gottmadingen Streitfall Dellenhau: Gemeinderat Gottmadingen stellt sich gegen Kiesabbau-Vorhaben

Die Kritik an den Kiesabbau-Plänen im Dellenhau nimmt immer weiter zu. Nun hat sich der Gemeinderat Gottmadingen dem Vorhaben offiziell entgegengestellt.

Das geplante Kiesabbaugebiet Dellenhau nahe der Kreuzung am Singener Waldfriedhof ist den Menschen im Hegau ein Dorn im Auge. Der Gottmadinger Gemeinderat beschloss nun eine ablehnenden Stellungnahme. Bürgermeister Michael Klinger sowie Florian Steinbrenner und Thilo Bamberg vom Bauamt stellten in der jüngsten Ratssitzung die Details der gemeinsamen, ablehnenden Stellungnahme der Stadt Singen und der Gemeinden Rielasingen-Worblingen und Gottmadingen vor, bevor der Gemeinderat diese einstimmig ebenfalls verabschiedete.

Gottmadingen ist ebenso wie Rielasingen-Worblingen und Singen davon überzeugt, dass das Vorhaben der Kieswerk Birkenbühl GmbH & Co.KG, im Waldgebiet Dellenhau Kies abzubauen, gegen die Ziele des Teilregionalplans verstößt. Die Gemeinde Gottmadingen ergänzt hierzu in der 23 Seiten umfassenden Stellungnahme, dass dies oberflächennahe Rohstoffe für die Region Hochrhein-Bodensee und den Regionalplan "Hochrhein-Bodensee" betreffe. Auch verstoße das Vorhaben gegen das raumordnerische Ziel eines regionalen Grünzugs und verletze insbesondere Immissionsschutzbelange. Das Vorhaben verstoße massiv gegen Naturschutzrecht und die Landschaftsschutzgebietsverordnung, und die Eingriffe seien nicht erforderlich und nicht ausgleichbar, heißt es in der Erklärung. Nicht zuletzt würden die Interessen der Kommunen und der Bevölkerung in diesen Kommunen massiv verletzt, sollte das Vorhaben grünes Licht bekommen.

Dass insbesondere die Schweiz ein Interesse an einem Kiesabbau im Dellenhau hat, wird durch Zahlen ganz offensichtlich. "Die Tonne Kies kostet in Deutschland 9,30 Euro, in der Schweiz sind es 35 Euro pro Tonne", sagte Thilo Bamberg. Geplant sei ein Abbau auf einer Fläche von 14,7 Hektar in einer Höhe von acht bis zehn Metern Kiesvorkommen.

In der Erklärung wird von den drei Gemeinden auch auf die ihrer Meinung nach ungeeignete Anbindung des Kiesabbaubetriebs an die Bundesstraße 34 über die bestehende Anbindung der Straße zum Katzental eingegangen. Gottmadingen weist zusätzlich auch darauf hin, dass ein Großteil des gewaschenen Rohstoffes jahrelang nach Überlingen am Ried gefahren werden soll, und zwar direkt durch ein Wohngebiet in Rielasingen.

Zum Thema Lärmimmissionen hat Gottmadingen "erhebliche Zweifel" an der Einschätzung von Gutachtern, dass die verkehrlichen Veränderungen im Falle eines Kiesabbaus in Relation zu den vorhandenen Verkehrsbelastungen als gering einzustufen seien. Untersucht worden sei lediglich der Fahrverkehr zwischen dem Abzweig der B 34 und dem Betriebsgelände und nicht der Verkehr in der Gottmadinger Haupt- und Ramsener Straße. Durch die Zunahme des Schwerlastverkehrs würden die Lärmpegel voraussichtlich oberhalb von 70 Dezibel (db) liegen. Eine Untersuchung hierzu fehle bislang.

Auch würden die Schall- und Emissionsgutachten die Lage des Hegau-Klinikums nur allgemein berücksichtigen. Es fehle beispielsweise eine Untersuchung der Auswirkungen auf die hochempfindlichen medizinischen Anlagen, besonders bei höherer Staub- und Lärmbelastung. "Wir gehen davon aus, dass der Grundgeräuschpegel des Kiesabbaus den zulässigen Tagwert für Kurgebiete, Krankenhäuser und Pflegeanstalten von 45 dB(A), insbesondere bei Westwindlagen, am Standort des Klinikums überschreitet", heißt es in der Stellungnahme der Gemeinde.

Der Singener Gemeinderat wird erst am 3. Mai über die Stellungnahme abstimmen. Im Gottmadinger Gemeinderat gab es für die umfangreiche Präsentation viel Lob. "Voraussichtlich Anfang Mai gibt es noch mal eine öffentliche Infoveranstaltung zum Thema", kündigte Klinger an. Der genaue Termin und Ort sollen noch bekannt gegeben werden.

