Während der Fahrer eines Sprinters am Mittwochmorgen, 21. Dezember, zwischen 6 und 8.30 Uhr, seine Zollformalitäten erledigte, entwendete ein unbekannter Täter an seinem auf dem LKW-Parkplatz in der Zollstraße abgestellten Lieferwagen jeweils den Spiegeleinsatz beider Außenspiegel. Laut Polizei entstand dabei ein Gesamtschaden von rund 300 Euro. Personen, die auf dem Parkplatz Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib der gestohlenen Spiegeleinsätze geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Gottmadingen, Telefon (07731) 14370, in Verbindung zu setzen.