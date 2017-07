Gottmadingen Sommerfestpremiere der SG RiGo in Gottmadingen

Die Handballer der Spielegemeinschaft Rielasingen-Gottmadingen (SG RiGo) freuen sich auf das erste Sommerfest in Gottmadingen. Viele Bands treten auf dem Rathausplatz auf. Der Verein präsentiert sich und seine Mannschaften bei der Veranstaltung.

Die Handballer der Spielegemeinschaft Rielasingen-Gottmadingen (SG RiGo) setzen zum großen Wurf an. Sie veranstalten am Samstag, 15. Juli, ab 14 Uhr zum ersten Mal auf dem Rathausplatz in Gottmadingen bei der Hebelschule ein großes Sommerfest. Sie stellen am Nachmittag ihre Mannschaften vor. Höhepunkte sind die Modeschau und der musikalische Abend mit der bekannten Martin Ketner Band aus Tschechien. Mit von der Partie sind auch die St. Pirmin Band und die Riederbach Narren.

Seit Wochen bereitet das Organisationsteam der Handballer um Michael Wochner, Vorsitzender des TV Gottmadingen, Jörg Geßner, Katja Kishioka und Dietmar Speicher diese große Freiluftveranstaltung auf dem Rathausplatz vor. "So ein Sommerfest hat in Gottmadingen gefehlt", beschreibt Wochner die Motivation. "Wir wollten nicht nur einen Nachmittag mit Kaffee und Kuchen veranstalten, sondern ein Konzert anbieten." Stolz ist das Team besonders darauf, dass die Martin Ketner Band, eine Rock- und Bluesband, für das Fest zugesagt hat. Wochner sagt: "Handball ist Rock'n'Roll." Eine Freiluftveranstaltung in dieser Form habe in Gottmadingen noch keiner organisiert.



Nicht zuletzt wollen die Handballer demonstrieren, dass sie ein Teil des öffentlichen Lebens in der Gemeinde sind. "Wir Handballer wollen nicht für uns alleine sein, wir wollen mit anderen Vereinen zusammenarbeiten", sagt Wochner. Geßner ergänzt: "Es ist ein Fest von Gottmadingern für Gottmadinger." Das Ziel ist, den Verein zu präsentieren, den Menschen ein schönes Fest zu bieten und neue Freunde zu gewinnen. Natürlich dürfen sich auch die Kinder vergnügen: auf der Hüpfburg, beim Kinderschminken. Die Fußballer von Phönix Gottmadingen stellen sich ebenfalls kurz vor.

Die Organisatoren nutzen die Gelegenheit, um ihre Mannschaften vorzustellen. Überdies bauen sie einen Infostand auf, an dem man alles rund um den Handballverein und die SG RiGo erfährt. Am Stand können die Fans auch bereits Dauerkarten für die kommende Saison kaufen. Auf die dürfen sich die Handballfreunde in der Region besonders freuen. Nach dem Aufstieg der ersten Männermannschaft gibt es in der im Herbst beginnenden neuen Saison bei der SG RiGo Landesligahandball zu sehen.

"Wir bieten ein Riesenprogramm, ich denke, wir kriegen es hin", freuen sich Wochner und seine Mitstreiter auf die Party. Bei der Planung sei klar gewesen, dass man Sponsoren brauche. Die Resonanz bei der Gottmadinger Geschäftswelt sei groß gewesen. Wochner sagt: "Überall stand die Tür offen. Wir werden toll unterstützt. Die Euphorie war von Anfang an da." Der Rathausplatz habe sich als zentraler Ort als ideal für diese Veranstaltung angeboten. Beim alten Rathaus wird eine überdachte Bühne aufgebaut. Die Veranstalter sind so nicht vom Wetter abhängig.