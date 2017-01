Gottmadingen Solarcomplex baut neues Kollektorfeld

Der Gottmadinger Gemeinderat bringt Solarthermie in Randegg auf den Weg. Diese soll die Holzhckschnitzel-Technologie ergänzen. So könnte zum Beispiel die Ottilienquelle die Wärme zum Flaschenwaschen nutzen.

Gottmadingen – Schon länger nutzen viele Haushalte in Randegg das örtliche Nahwärmenetz. Nun soll die bislang mit Holzhackschnitzeln betriebene Anlage um ein großes Kollektorfeld für Solarthermie ergänzt werden. Der Gemeinderat brachte in seiner jüngsten Sitzung deshalb einen so genannten vorhabenbezogenen Bebauungsplan einstimmig auf den Weg.

Das Kollektorfeld soll nach den Plänen des Unternehmens Solarcomplex neben der Heizzentrale oberhalb der Ottilienquelle an der Dörflinger Straße erstellt werden. Das gesamte Feld umfasst eine Fläche von rund 6500 Quadratmetern. Für die Errichtung des Kollektorfeldes wird eine Sondergebietsfläche geschaffen, die im Bereich des Flächennutzungsplans der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft von Gottmadingen, Gailingen und Büsingen liegt und derzeit als landwirtschaftliche Fläche ausgewiesen ist. Solarcomplex hat bereits die Pachtverträge mit den Eigentümern der beiden Grundstücke und übernimmt auch die Planungskosten zur Aufstellung des Bebauungsplans und die Erarbeitung des Umweltberichtes, womit eine Überlinger Firma beauftragt ist.

Solarcomplex plant diese solarthermische Anlage auf einer Freifläche, um im Sommerhalbjahr die benötigte Wärme im Nahwärmenetz in Randegg nicht mit dem vorhandenen Holzhackschnitzelkessel erzeugen zu müssen. "Es macht auch keinen Sinn, dass der Holzhackschnitzelkessel in der warmen Jahreszeit immer nur kurz läuft", sagte Solarcomplex-Vorstand Florian Armbruster dem SÜDKURIER auf Anfrage. So soll in Zukunft die Sonne im Sommerhalbjahr die gut 150 Gebäude mit Wärme versorgen. Die solarthermische Kollektoranlage wird rund 2000 Quadratmeter Kollektorfläche haben und wird damit doppelt so groß wie die in Büsingen, die im Juli 2013 eingeweiht wurde.

"Wir sind bei der solarthermischen Anlage noch in der Auslegung", erklärt Florian Armbruster. Deshalb kann er auch noch keine Zahlen für die Leistung der Anlage nennen. Die Erfahrungen in Büsingen scheinen aber dennoch so positiv zu sein, dass nun auch in Randegg in diese Technologie investiert wird.

Bürgermeister Michael Klinger erläuterte, warum ein Kollektorfeld für Solarthermie an dieser Stelle sinnvoll ist: "Die Hackschnitzelheizung ist im Sommer zu unrentabel." Die Wärme, die durch die Solarthermie-Kollektoren gewonnen wird, könne dann auch von der Flaschenwaschanlage der Randegger Ottilienquelle genutzt werden. Insgesamt 150 Gebäude des Nahwärmenetzes Randegg profitieren dann von der durch Sonne erzeugten Wärme.

Bioenergiedorf Randegg

Das Nahwärmenetz wurde 2009 von Solarcomplex in Betrieb genommen. Angeschlossen sind 150 Gebäude. Rund 1000 Einwohner beziehen die Nahwärme. Der Holzkessel für die Hackschnitzelheizung hat 2000 Kilowatt Leistung, der Pelletskessel 700 Kilowatt. Der Pufferspeicher umfasst 100 000 Liter. Das Wärmenetz ist 6,6 Kilometer lang. Die CO2-Einsparung beträgt rund 1500 Tonnen im Jahr.

