Hegau Slow-up Hegau-Schaffhausen: Tausende treten in die Pedale

38-Kilometer-Rundkurs für Autos gesperrt: Ein Volksfest für Radler und Skater im Hegau am Aktionstag für natürliche Mobilität

Das Dutzend haben die Organisatoren des Slow-up-Erlebnistags für die Grenzregion Schaffhausen-Hegau bereits voll gemacht. Am kommenden Sonntag, 21. Mai, steht die 13. Auflage der grenzüberschreitenden Aktion an. Ein halbes Dutzend dürfen die Teilnehmer dann wieder einmal voll machen: Hier im Hegau werde auf dem Rundkurs zwischen Schaffhausen und Gottmadingen insgesamt sechsmal die deutsch-schweizerische Grenze überquert, erklären die Veranstalter um Organisations-Chef Marcel Zürcher. Wieder wird mit bis zu 30 000 Teilnehmern auf dem 38-Kilometer langen Rundkurs gerechnet. Doch wichtigster Faktor zum Gelingen des Slow-up-Aktionstages ist das Wetter, und das könnte auch in diesem Jahr mitspielen, wie die SÜDKURIER-Experten von Wetterkontor vorhersagen: Bewölkt aber trocken soll das Sonntagswetter am Bodensee laut bisherigen Prognosen sein.

Neun Städte und Gemeinden dies- und jenseits der Grenze sind bei der diesjährigen Aktion beteiligt. Schirmherren sind der Konstanzer Landrat Frank Hämmerle und Schaffhausens Regierungsrat Christian Amsler. Die Eröffnungsfeier findet am Sonntag, 21. Mai, um 9.30 Uhr auf dem Herrenacker in Schaffhausen statt.

Entlang der Rundstrecke ab Schaffhausen über die Gemeinden Herblingen, Thayngen, Gottmadingen, Buch, Ramsen, Gailingen, Dörflingen und Büsingen erwartet die Menschen ein buntes Programm. "Vorfahrt haben all jene, die unmotorisiert unterwegs sind", erklärt Slow-up-Sprecher Marcel Theiler. So genannte Pedelecs, Fahrräder mit elektrischem Unterstützungsantrieb, seien auch willkommen. Für Autos, Laster und Motorräder werden die Straßen aber gesperrt. "Ab 9 Uhr muss mit Behinderungen gerechnet werden", betont Marlis Pfeiffer vom Organisationskomitee.

Die meisten Teilnehmer sind traditionell mit dem Fahrrad unterwegs, jedoch sieht man auch Inliner und Läufer. Der nicht motorisierten Kreativität sind an diesem Tag ebenso wenig Grenzen gesetzt, wie dem Spaß an der Bewegung. Und die Aktion findet seit 13 Jahren Freunde über die Grenze hinweg. „Bei dieser Gelegenheit sieht man, wie gut die freundschaftlichen Beziehungen in unserer Grenzregion zwischen den Deutschen und den Schweizern harmonieren“, lobt Büsingens Bürgermeister Markus Möll.

Flanieren, pedalen, rollen, laufen und verweilen, heißt das Motto des Tages. "Ziel ist, die gesunde, sportliche und umweltfreundliche Mobilität zu fördern", so Marcel Theiler. Die herrliche Landschaft zwischen Rhein und Hegauvulkanen scheine dafür prädestiniert zu sein, losgelöst von der Hektik im Alltag entspannt die Vielseitigkeit der Umgebung zu genießen und der eigenen Gesundheit etwas Gutes zu tun. Und entlang der Strecke dürfe man sich auf ein kulinarisch, kulturell und sportlich vielfältiges Rahmenprogramm freuen. In Gottmadingen ist seit Jahren der größte Festplatz mit den meisten Attraktionen für Kinder auf deutscher Seite aufgebaut.

Nicht weniger als 18 Slow-up-Veranstaltungen finden in der gesamten Schweiz statt, drei davon im deutsch-schweizerischen Grenzgebiet. Auftakt ist hier im Hegau. Der Slow-up Hochrhein findet am Sonntag, 18. Juni, bei Laufenburg statt und quert den Rhein in Bad Säckingen über die längste Holzbrücke Europas. Mit rund 60 000 Teilnehmenden gilt der Slow-up Basel-Dreiland am Sonntag, 17. September, als größte Veranstaltung. Die insgesamt 60 Kilometer lange Route führt in drei Schlaufen durch drei Länder, quert acht Mal die Grenze und fünf Mal den Rhein.

Das Programm

In Schaffhausen geht es um 9.30 Uhr auf dem Herrenacker los. Nach der Begrüßung soll um 10 Uhr der Startschuss fallen. Die Steelband Panomanie tritt um 13, 14 und 15 Uhr auf.

beginnt das Dorffest bereits am Samstag, 16 Uhr, mit Kinderprogramm und Musik. Auch am Sonntag gibt es an der Slow-up-Festwirtschaft im Dorfkern Live-Musik.

ist die Festwirtschaft mit Hüpfburg, Milchbar, Glücksrad und Reparatur-Service auf dem Kirchplatz aufgebaut. Shuttle-Bus mit Fahrradverlad nach Dörflingen.

ist die Festwirtschaft beim Feuerwehrmagazin.

vielseitiges Bühnenprogramm mit Tanz und Musik, Kletterturm, Hüpfburg, und Bungee-Trampolin auf dem Platz zwischen Hebelschule und altem Rathaus.

bieten Vereine regionale Spezialitäten wie Kartoffelsalat mit Fleischkäse, Würste, Schnitzelbrote, Hot-Dog und Eis an.

ist die Festwirtschaft rund um das Rathaus mit musikalischer Unterhaltung und kulinarischen Angeboten.

gibt es Penne Variationen und Kuchen, Dörflinger Weine in der Trotte, Milchbar – und den Shuttle-Bus nach Thayngen.

sind Festwirtschaften an Bergkirche, Bürgerhausplatz und beim FC Büsingen. Im Restaurant Alte Rheinmühle ist Tag der offenen Tür mit Nudelgerichten.

Weitere Infos: www.slowUp.ch