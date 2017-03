Gottmadingen Schweizer Polizei fasst Serientäter - Mann mit fleischfarbener Maske verübte wohl auch Sparkassenraub

Den grenzüberschreitenden Raubzug eines Täters mit fleischfarbener Maske hat die Kantonspolizei Thurgau nun gestoppt. Er war es auch, der laut deutscher Polizei mit hoher Wahrscheinlichkeit am 8. Februar eine Frau in der Gottmadinger Sparkasse mit vorgehaltener Pistole gezwungen hatte, Bargeld abzuheben, um es zu rauben. Die Polizei sucht weiter Zeugen.

Der wohl selbe Täter mit fleischfarbener Maske hatte schon in den späten Abendstunden des 15. Dezembers 2016 in einer Büsinger Gaststätte mit einer Schusswaffe die Herausgabe von Bargeld gefordert.

Einen weiteren Überfall plante der Mann am Vormittag des 17. Februar im Vorraum einer Bankfiliale in Büsingen. Er flüchtete anschließend, da sich ihm keine geeignete Tatgelegenheit geboten hatte. Nur wenige Stunden später dürfte der Mann einen Überfall auf ein Lebensmittelgeschäft im schweizerischen Schlatt/Thurgau verübt haben. Die Kantonspolizei Thurgau hat nun den Tatverdächtigen festgenommen. "Da der Täter bei den genannten Überfällen stets eine fleischfarbene Maske trug, dürfte der Festgenommene auch alle begangen haben", so Polizeisprecher Schmidt. Dennoch ermittle dies die Kriminalpolizei noch intensiv. Im Zusammenhang mit den Straftaten könnte ein silberfarbener Peugeot 206 Cabrio stehen. Beide Türen und das Dach des Fahrzeugs sind auffällig schwarz lackiert.

Besonders der Überfall in der Gottmadinger Sparkasse vor einem Monat hatte für Aufsehen in der Bevölkerung gesorgt. De Polizei ging damals von einem Einzeltäter aus. Er war von der Bank aus in die Dorfmitte geflüchtet. Die Polizei suchte mit großem Aufgebot erfolglos den Täter unter anderem in einer Gaststätte. "Wir wollen noch keine näheren Angaben zum gefassten Mann machen und ihn auch nicht genau beschreiben. Zeugen sollen sich dadurch unbeeinflusst bei uns melden können. Das bringt erfahrungsgemäß mehr Erfolg", erklärt Bernd Schmidt. "Für uns sind Zeugen wichtig, die vor oder nach den Taten in Gottmadingen und Büsingen einen verdächtigen Mann oder das auffällige Auto beobachtet haben", so Schmidt. Auch Zeugen, die gesehen haben, wer das Auto benutzt hat, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen, Telefon (07731) 888-0, zu melden.