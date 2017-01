Gottmadingen Schuppen geht in Flammen auf

Schuppen geht in Flammen auf

Ein Schaden von rund 2000 Euro ist am Mittwochvormittag, 11. Januar, gegen 10.50 Uhr, beim Brand eines Holzschuppens in Randegg entstanden. Dies berichtet die Polizei.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Das Feuer konnte laut Polizei von der Freiwilligen Feuerwehr, die mit einem Fahrzeug und acht Mann ausgerückt war, jedoch schnell gelöscht werden. Wie die Ermittlungen ergaben, war am Morgen die Asche eines Kachelofens in einen Kunststoffmülleimer geschüttet worden. Offensichtlich war die Asche aber noch nicht ganz abgekühlt gewesen. Das durch die Glutreste entzündete Feuer griff von dem Plastikmülleimer erst auf das in dem Schuppen gelagerte Brennholz und vor dort dann auf den Schuppen selbst über.