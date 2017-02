Gottmadingen Schunkel-Animateure und Stimmungsmacher: Original Aussteiger müssen am Schmotzigen Dunschtig passen

Die Original Aussteiger setzten mancher Fasnachtsveranstaltung den Stempel auf.

Sie machen ausnahmsweise ihrem Namen alle Ehre. Die Original Aussteiger müssen diesmal am Schmotzigen Dunschtig passen. Normalerweise ziehen sie an diesem Tag durch Singen und Gottmadingen, um musikalisch die Narren zu verzücken. "Einige wichtige Instrumente fallen leider aus, weil Akteure verhindert sind", sagt Hans Seiler, der die Original Aussteiger fast durchgängig 20 Jahre lang leitet, seit sich die musikalische Formation gegründet hat. Sie hat bereits bei den vergangenen diesjährigen närrischen Tagen der Hegauer Fasnacht ihren Stempel mit aufgedrückt. Die Gruppe spielte beim Bieranstich der Gottmadinger Gerstensack-Zunft vor viel närrischer Prominenz genauso auf wie bei den Poppele-Narrenspiegeln. Ganz groß haben die Aussteiger beim Narrentreffen der Neuböhringer in der Singener Scheffelhalle und bei dem einhergehenden Zunftmeistertag die Menschen in Hochstimmung und Schunkellaune versetzt. "Wir haben uns zur schönen Aufgabe gemacht, die Leute zu unterhalten. Dabei spielen wir, mit den Programmpunkten präzise abgestimmt, bekannte Fasnachtslieder und volkstümliche Schlager, die auch bei den vielen anderen Veranstaltungen außerhalb der Narretei zum Tragen kommen", erklärt Hans Seiler.

"Die Aussteiger haben sich aus Akteuren gegründet, die früher beim Musikverein Gottmadingen spielten und dort aufgehört haben", berichtet Seiler. Der Spaß stehe im Vordergrund. "Mittlerweile spielen bei uns Akteure aus dem ganzen Hegau", so Seiler. Er agiert zusammen mit Achim Baier auch als Sänger der Band. Über vielgewünschte Lieder, wie "Die Fischerin vom Bodensee", freuen sich auch deren Komponisten, weil ihnen dann Gema-Gelder zufließen. "Wir müssen alle gespielten Titel auf einer Liste ankreuzen", verrät Seiler.