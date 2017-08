Gottmadingen SÜDKURIER-Wanderer umrunden Gottmadinger Heilsberg

Sommeraktion mit dem Schwarzwaldverein erfreut auch im neunten Jahr die Zeitungsleser. Selbst Gewitterwolken sind für die Wanderer kein Grund, zu Hause zu bleiben

Tief tauchten die Wanderer in die Historie des Gottmadinger Heilsbergs bei der jüngsten Auflage die SÜDKURIER-Sommerwanderungen ein, während sich am Himmel über Hilzingen die Gewitterwolken türmten. Am Ende aber konnte Wanderführer Arnold Fahr aufatmen: "Da hat sich das viele Beten wohl gelohnt", scherzte er, als die 46-köpfige Wandergruppe nach zweistündigem Fußmarsch trocken wieder am Höhenfreibad angekommen ist – und sich der Himmel dann pünktlich und heftig entladen hat. Doch Markus Bacher, Wirt im Freibad-Kiosk, hatte bereits den Wärmesaal im Höhenfreibad für die SÜDKURIER-Wanderer gerichtet, sodass sie bei Wurstsalat, Weinschorle, Flammkuchen und Fanta die Wanderung im Trockenen ausklingen lassen konnten.

Zuvor galt es die Gottmadinger Geschichte zu erwandern – von A wie Afrabrunnen bis W wie Weltmeisterschaft, denn auch auf der Route der vergangenen Weltmeisterschaft der Mountainbike-Fahrer führte die Wanderung. Aber die SÜDKURIER-Wanderer begaben sich zu Fuß vom Höhenfreibad Richtung Ebringen, vorbei an dichten Brombeerbüschen, deren leckere Früchte verführten, und einstigen Bierkellern der Gottmadinger Brauereien. Halt machten die Wanderführer vom Gottmadinger Schwarzwaldveren am sogenannten Afra-Brunnen. "Der plätschert das ganze Jahr mit konstanter Schüttung", verrät Wanderwart Helmut Müller und weist den Weg nach Ebringen. In der dortigen Johanneskirche werde eine Reliquie der heiligen Afra in einer Statue aufbewahrt. Wie der Afra-Kult nach Ebringen kam, sei ungeklärt, doch einst habe bei dem Brunnen eine Afra-Kapelle samt Bruderhaus gestanden. In der Kapelle sei einst ein Knochensplitter der besonders in Augsburg verehrten Heiligen als Reliquie aufbewahrt worden.

Inzwischen sind die irdischen Überreste der Heiligen nach Ebringen gelangt und auch die SÜDKURIER-Gruppe gelangte über den Heilsbergtunnel an Ebringen vorbei und beobachtete die windräder von Verenafohren, die sich leise im Wind drehten.

Von dort führte die Wanderung Richtung der ehemaligen Burgen des Heilsbergs. "Viel davon ist nicht mehr übrig", verriet Karl Baumann. Der Schwarzwaldvereins-Vize hat die historischen Fakten für die Teilnehmer zusammen gesammelt. Und auch wenn der ehemaligen Burg Gebsenstein nur noch spärliche Reste erhalten, Legenden gibt es viele – zum Beispiel die Geschichte der drei ledigen Fräulein von Gebsenstein, an deren Schicksal noch lange das Elf-Uhr-Läuten der Kirchen um den Heilsberg erinnert hätten – so Baumann. Die zumeist längst überwachsenen Ruinen hat die Wanderschar links liegen lassen und sich stattdessen gesputet, um das Ziel vor dem Unwetter zu erreichen. "S' Wetter hat mitgemacht", zeigte sich Gerd Beha zufrieden und Karl Beschle freute sich, viele Bekannte wieder getroffen zu haben: "Es dreht sich ja auch um die Unterhaltung", bilanziert er.

Noch 2 Wanderungen

Drei Etappen der Sommertouren mit dem Schwarzwaldverein sind abgelaufen. Zwei Mal noch geht es jeweils um 17 Uhr los.

Am 25. August führt der Schwarzwaldverein Tengen die Leser auf dem neuen Premiumwanderweg Richtung Biberquelle. Treffpunkt am Parkplatz bei der Watterdinger Posthütte Am 1. September geht es mit dem Schwarzwaldverein Engen von Bittelbrunn zum Eiszeitpark. Treffpunkt am Friedhofsparkplatz.

