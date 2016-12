Gottmadingen Rudi Endres wird Ehrenmitglied beim SC Gobi

Die Mannschaftsstärken bewegen sich teilweise an der Untergrenze. Der SC GoBi möchte weiter auf Eigengewächse setzen.

Da keine Veränderungen anstanden, verlief die Hauptversammlung des SC Gottmadingen-Bietingen (SC GoBi) im gleich schnellen Tempo, wie die Fußballer derzeit ihre Spiele absolvieren. Der Vorsitzende Thomas Müller konnte eine überschaubare Besucherzahl begrüßen, aber sehr viele Spieler. Im Rahmen der Versammlung wurde Rudi Endres zum Ehrenmitglied ernannt, da er sich seit über 40 Jahren im Vorstand engagiert und immer da ist, wenn man ihn braucht.

Thomas Müller erinnerte zu Beginn an den im Sommer verstorbenen früheren Bürgermeister Hans-Jürgen Schuhwerk, der ein großer Förderer des Fußballs war. In seiner Amtszeit wurden die Clubheime in Bietingen und Gottmadingen, sowie der neue Sportplatz in Bietingen gebaut. Auch die gut überlegte Gründung des SC GoBi im Jahr 1992 unterstützte er tatkräftig.

Thomas Müller dankte den unzähligen Helfern, die den Verein mit vielen Arbeitsstunden und Einsätzen in vielerlei Art das ganze Jahr über am Laufen halten. Das erste Bezirksliga Jahr brachte einen relativ sicheren Klassenerhalt, der allerdings erst am viertletzten Spieltag abgehakt werden konnte. Er forderte von allen Geduld bei der Durchsetzung des Leitgedanken, weitgehend auf eigene Spieler zu setzen. Von den in dieser Runde in der 1. Mannschaft eingesetzten Spielern kommen zwei Drittel aus dem eigenen Nachwuchs. Normalerweise holt man sich Punkte gegen den Abstieg überwiegend auf eigenem Platz. Bei GoBi läuft es diese Runde bisher umgekehrt.

Die zweite Mannschaft hatte mit ihrem neuen Trainer Andreas Fischer genügend Punkte geholt, um sich die Relegation zu ersparen. Dieses Jahr war die Erwartung etwas höher angesetzt, aber null Punkte aus den ersten fünf Spielen waren die Realität. Zehn Punkte aus den letzten fünf Spielen zeigen auf, wohin es gehen kann, wenn die Spieler mitziehen. Gab es in den letzten Jahren im Aktivbereich stets zu wenig Spieler, hat sich die Aufgabenstellung dahingehend verändert, dass jeder einen Platz in den Reihen findet. Hier ist bei den jungen Spielern Geduld gefragt, aber auch die älteren Spieler sind nicht automatisch gesetzt.

Die fetten Jahre sind vorbei, war das Fazit von Jugendleiter Roland Luxemburger. Die Mannschaftsstärken bewegen sich teilweise an der Untergrenze. Als Konsequenz ergibt sich die Situation, dass man mehr Kinder oder Partner für Spielgemeinschaften braucht. Alle Altersklassen spielen in der Bezirksliga, die D-Jugend ist gerade dabei, ihren letztjährigen Abstieg zu korrigieren. Neun Trainer und einige unterstützende Eltern tragen derzeit die Jugendarbeit. Weitere Unterstützung ist auch beim SC GoBi dringend erforderlich. Auch Luxemburger ist ein starker Verfechter der Linie, im Aktiven Bereich auf Eigengewächse zu bauen.

Nur mit Sport lässt sich bekanntlich kein Verein finanzieren. Nachdem die Hauptveranstaltung zuletzt unter den Erwartungen blieb, sind neue Ideen gefragt. Der Finanzbereich lässt bei nahezu ausgeglichenen Einnahmen und Ausgaben wenig Spielraum. Kassier Patrick Auer erwartet auch für die laufende Saison keine Überschüsse. Die Mitgliederzahl blieb zwar fast identisch, aber es gab Rückgänge bei den Jugendlichen und im Passiv-Bereich, die durch die Zunahme bei den Aktiven ausgeglichen wurden.

Der Vorstand: Vorsitzender Thomas Müller, Telefon (01 74) 204 63 83, zweiter Vorsitzender Christian Schopper, Geschäftsführer Wolfgang Strölin. Kassierer Patrick Auer, Spielausschuss/Presse Rudi Endres, 2. Spielausschuss Harald Heuel, Jugendleiter Roland Luxemburger und Beisitzer Sebastian Müllerschön und Simon Pichler.

Vorsitzender Thomas Müller, Telefon (01 74) 204 63 83, zweiter Vorsitzender Christian Schopper, Geschäftsführer Wolfgang Strölin. Kassierer Patrick Auer, Spielausschuss/Presse Rudi Endres, 2. Spielausschuss Harald Heuel, Jugendleiter Roland Luxemburger und Beisitzer Sebastian Müllerschön und Simon Pichler. Die Ehrenmitglieder: Johann Bichsel (verstorben 2014), Romano Hahn, Bruno Beil, Wolfgang Schopper, Rudi Stark und Rudi Endres.

Johann Bichsel (verstorben 2014), Romano Hahn, Bruno Beil, Wolfgang Schopper, Rudi Stark und Rudi Endres. Die Geschichte: Der SC Gottmadingen-Bietingen e.V. wurde 1992 als Nachfolgeverein der Vereine FC 08 Gottmadingen und FC Bietingen gegründet. Seit dem Jahr 1995 veranstaltet der Verein am Fastnachtssamstag in der Eichendorffhalle eine Party, die immer sehr gut besucht ist.

Informationen im Internet: www.sc-gobi.de