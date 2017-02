Gottmadingen Ringen um die Lernlandschaft

Die Gemeindeverwaltung stellt Pläne für den Schulbau vor. Gemischte Reaktionen zum Projekt gibt es bei der Bürgerversammlung.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Das Großprojekt Eichendorffschulen geht in seine heiße Phase. Bei der Einwohnerversammlung in der Fahr-Kantine erläuterten Vertreter der Gemeindeverwaltung vor 70 interessierten Bürgern die Details und weitere Schritte. Der Gemeinderat wird am 14. Februar entscheiden, ob es einen Neubau oder eine Sanierung geben wird. Eines ist aber allen Beteiligten klar: "Es wird nicht einfach werden und wir werden zusammen stehen müssen", fasste Bürgermeister Michael Klinger die Situation zusammen.

Schon eine halbe Stunde vor Beginn der Versammlung füllte sich die Fahr-Kantine allmählich, denn viele Bürger wollten sich an den Stellwänden noch die abgegebenen Entwürfe anschauen. Bürgermeister Klinger sowie Florian Steinbrenner vom Bauamt und Kämmerer Andreas Ley erläuterten jedoch nur die Details zu den beiden Siegerentwürfen. Sowohl für die Sanierung als auch für den Neubau lieferte das Büro Hotz aus Freiburg den Sieger­entwurf. "Es war uns sehr wichtig, bei diesem Großprojekt eine breite Beteiligung zu haben", sagte Michael Klinger zu Beginn. So waren insbesondere Lehrer, Eltern und Schüler aktiv mit einbezogen worden. "Unser zentraler Leitgedanke war es, weg von einer Schule alten Grundrisses mit langen Fluren zu kommen", so Klinger. Die beiden Siegerentwürfe haben somit die heute modernen Lernlandschaften für jeweils zwei Klassenstufen gemeinsam.

Im Falle des Sanierungsprojekts ist vorgesehen, dass der Altbau auf Vordermann gebracht wird und zudem am derzeitigen Standort Hardstraße ein Neubau erstellt wird. Die Vorteile des Konzepts sieht Bürgermeister Klinger darin, dass in diesem Falle keine neuen Ressourcen verbraucht werden und der Standort bereits der Gemeinde gehört. Allerdings wäre eine Bauzeit von drei bis vier Jahren deutlich länger als beim Neubau und Schüler müssten während dem laufenden Betrieb zeitweilig woanders unterrichtet werden, was Kosten verursache. Auch könne man bei der Sanierung die teilweise niedrigen Deckenhöhen nicht ändern.

Der Neubau, der beim Evangelischen Kindergarten am "namenlosen Weg" geplant ist, hätte mit rund zwei Jahren eine deutlich kürzere Bauzeit. Das Gebäude, das von oben die Form einer Acht hat, könnte durch Fotovoltaik auch zum Nullenergiehaus werden. Im Falle eines Neubaus werde das alte Grundstück der Schule verkauft, um dort Wohnungen bauen zu können.

Um das Projekt finanziell stemmen zu können, wird die Gemeinde rund 3,5 Millionen Euro an Krediten aufnehmen. "Das ist das absolute Limit", so Michael Klinger. "Man weiß ja auch nicht, wie sich die Zinsen entwickeln." Die grobe Kostenschätzung liegt bei 18,8 Millionen Euro für eine Sanierung und bei 20,9 Millionen Euro für einen Neubau.

Aus den Reihen der Zuhörer kamen insbesondere von Anwohnern aus dem Umfeld der Schule kritische Töne. "Die Situation im Quartier ist bewährt", so Lothar Selle, Anwohner der Roseneggstraße. Er befürchtet, dass es im Falle eines Neubaus der Schule am jetzigen Standort mit dem dann geplanten Wohnungsbau zu "drangvoller Enge" führen könnte. Für Andreas Lewandowski vom Rad- und Rollsportverein ist im Falle eines Neubaus klar, dass der Verein "seinen Laden zumachen kann".

Christof Graf hat im Falle eines Neubaus Bedenken wegen zu großer Flächenversiegelung und ist als Anwohner der Nelkenstraße eher für eine Sanierung. Volker Raubold sprach sich sehr für einen Neubau aus und empfahl den Planern, unbedingt auch an eine gute Akustik zu denken. "Das wird unser erstes Gebäude mit einem Akustikplaner", sagte Michael Klinger. Lars Kiefer sah auch deutliche Vorteile beim Neubau, besonders hinsichtlich der Energieeinsparung.

Zukunft der Halle

Fällt die Entscheidung für die Sanierung oder für den Neubau? Mit dem Schulbauprojekt steht auch die Eichendorffhalle zur Disposition, so Klinger. "Wir sollten darüber nachdenken, ob wir so eine große Halle noch brauchen und ob man beispielsweise die Fahr-Kantine aufwerten könnte, um dort Veranstaltungen wie den Narrenspiegel stattfinden zu lassen", sagte Bürgermeister Michael Klinger auf der Einwohnerversammlung. Geld für eine Sanierung der Halle sei jedenfalls nach Fertigstellung des Schulprojektes nicht mehr da. Der Gemeinderat befasst sich am 14. Februar mit dem Thema. (sgr)