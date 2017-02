Gottmadingen Randalierer an der Randegger Straße in Gottmadingen

Randalierer an der Randegger Straße in Gottmadingen

Unbekannte treten gegen Auto-Spiegel: Ein Außenspiegel wird dabei beschädigt. Laut Polizei entstehen mehrere hundert Euro Schaden.

Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Sonntagmorgen laut Polizei den Außenspiegel eines in der Randegger Straße in Gottmadingen geparkten Volkswagen abgetreten und dabei einen Schaden von mehreren hundert Euro verursacht. An zwei weiteren in der Straße abgestellten Fahrzeugen waren die Außenspiegel umgeklappt, ohne dass dabei ein Schaden entstanden sein dürfte. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, sich zu melden: Tel. (07731)888-0.