Gottmadingen Polizei fahndet nach jugendlichen Räubern in Gottmadingen

Polizei fahndet nach jugendlichen Räubern in Gottmadingen

Die Unbekannten sollen beim Riederbach-Spielplatz weitere Jugendliche bedroht und bestohlen haben.

Die beiden Unbekannten haben am Montagabend gegen 20 Uhr laut Polizei einem 18- und einem 15-Jährigen Schläge angedroht, falls sie die mitgeführten Rucksäcke ihrer Opfer nicht durchsuchen dürften. Aus einem vorgefundenen Portemonnaie wurde Bargeld entwendet, außerdem nahmen die Täter ein Basecap und einen Schlüsselanhänger mit Namensgravur an sich. Nach dem Vorfall hätten sich die beiden Täter zu einer Gruppe von acht bis zehn Personen beim Spielplatz in der Friedhofstraße gesellt, bevor sie sich vom Tatort entfernten. Laut Zeugen hätten sie hiesigen Dialekt gesprochen, waren etwa 1,80 Meter groß. Der eine war von sportlicher Statur mit blond gelocktem, seitlich kurz geschnittenem Haar. Er soll eine blaue Jeans und eine dunkelgrüne Jacke getragen haben. Sein Begleiter Trug schwarzes Haar, eine blaue Jeans und eine schwarze Jacke. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Singen zu melden, Tel. (07731)888-0.