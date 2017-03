Gottmadingen Pace gibt auch ohne Fußball Vollgas

26-Jähriger macht jetzt bei der Sparkasse Engen-Gottmadingen Karriere

Ehrgeiz bestimmt sein junges Leben. Wie viele andere Nachwuchskicker hat Gino Pace vor gut zehn Jahren noch davon geträumt, Bundesliga-Profi zu werden. Und er befand sich dazu schon auf einem guten Weg. Denn: Einen Platz in der hoch geschätzten Fußballschule des SC Freiburg zu erhalten, bleibt nicht vielen Juniorenspielern vergönnt. Der heute 26-Jährige war mittendrin im Geschehen der Fußballschule, in der Talente fein geschliffen werden, um sie für höhere Aufgaben zu berufen. Es bleiben aber nur wenige Auserwählte. Und ein Quäntchen Glück braucht es wohl auch. Das blieb Pace verwehrt. "Dies habe ich erkannt und mich voll auf meinen beruflichen Werdegang konzentriert", erklärt er. Geblieben ist sein großer Wille, nach Erfolg zu streben. Den hat er nach seinem Abitur, das er parallel zur Fußballschule in Freiburg machte, vor allem in den Beruf gelegt.

Das zahlt sich nun aus. Die Direktoren der Sparkasse Engen-Gottmadingen haben ihn nun zu höheren Aufgaben berufen. Pace wird Leiter der Hauptgeschäftsstelle Gottmadingen. "Ich bin nun in einer Doppelfunktion tätig, da auch die Geldanlagen der Sparkasse und die finanzielle, ganzheitliche Betreuung der Kunden in meine Zuständigkeit fällt", schildert der gebürtige Engener. Durch seine neuen Aufgaben ist für ihn auch klar: "Die Fußballkarriere werde ich beenden, ohne aber auf den Sport zu verzichten. Das mache ich individuell. Für drei bis vier mal Training plus Spiel, wie zuletzt beim FC Radolfzell und FC Singen, bleibt keine Zeit mehr", betont er.

Gerade beim FC Singen 04 galt Pace in der Verbands- und Oberliga als Taktgeber im Mittelfeld. Nun gibt er in der Gottmadinger Sparkasse die Richtung vor. Das aber in sehr moderater Form. "Ich war schon als Fußballer ein Mannschaftsspieler. Das gilt auch für meine neue berufliche Aufgabe, zumal wir ein wahnsinnig tolles zehnköpfiges Team haben. Die Leistung zählt. Das Alter spielt keine Rolle", so Pace. Statt Steilpässe zu spielen und Musterflanken zu schlagen, gilt es nun für ihn, seine Kunden in allen finanziellen Fragen möglichst individuell und spezifisch angepasst an die jeweiligen Lebensumstände zu beraten.

"Das ist mein Anspruch. Und ich habe immer gesagt, dass es neben Fußball noch vieles andere gibt. Entweder gebe ich in einer Sache Vollgas oder lasse sie ganz bleiben", erklärt er. Deshalb kenne er keine Neidgefühle, weil beispielsweise Kollegen aus der Fußballschule den Sprung zum Profi geschafft haben. "Nur wer gut zehn Jahre in der ersten Bundesliga spielt, hat finanziell für sein Leben ausgesorgt. Zweit- oder Drittligakicker müssen sich in der Regel nach ihrer Laufbahn eine neue Arbeit suchen", so Pace. 300 Millionen Euro wird selbst ein Bundesliga-Star in seiner Laufbahn kaum verdienen. Für eine solche Summe ist Pace in seinem Geschäftsfeld mit Geld-Anlagen der Sparkasse und Finanzgeschäften von Kunden verantwortlich. Das moderne Bankwesen ist sein Ding.

Er hat frühzeitig die Weichen für eine Karriere außerhalb des Fußballs gelegt. Wie Bruder Simon, der zudem als Fußball-Schiedsrichter in der Verbandsliga agiert, nutzte er die Möglichkeiten der Aus- und Weiterbildung bei der Sparkasse Engen-Gottmadingen. "Gino Pace wird ausgestattet mit umfangreichen Kompetenzen. Er ist ein qualifizierter Ansprechpartner für alle Finanzangelegenheiten", gibt Werner Schwacha, Vorstandsmitglied der Sparkasse Engen-Gottmadingen, viel Vorschusslorbeeren. "Durch die Ernennung Paces zum neuen Leiter der Hauptgeschäftsstelle untermauern wir auch die wichtige Bedeutung des Standorts Gottmadingen", betont Schwacha. Paces Vorgänger Axel Küpper habe bei einem Verbundpartner der Sparkasse eine neue Herausforderung gesucht.

Auch privat läuft es für Pace richtig rund. Dieses Jahr wollen er und seine Verlobte Vanessa Ebner heiraten. Mitfiebern können Vater Rocco mit italienischen Wurzeln und Mutter Ingrid wie bei zahlreichen Spielen an der Seitenlinie nicht mehr mit ihrem Sohn. Die Freude über dessen beruflichen Aufstieg dürfte dies aber leicht auffangen.

Zur Person

Gino Pace hat schon mit vier Jahren die Fußball-Leidenschaft erfasst. Er spielte in den Junioren-Abteilungen des VfR Engen, Hegauer FV und des FC Singen 04, bevor er in die Fußballschule des SC Freiburg wechselte. Sein Abitur machte er zeitgleich im Rotteck-Gymnasium. Der Stundenplan war mit dem Trainingsbetrieb der Fußballschule abgestimmt. Danach begann Pace wie zuvor Bruder Simon die Ausbildung bei der Sparkasse Engen-Gottmadingen. Es erfolgte das Studium zum Bankfachwirt und Bankbetriebswirt. Fußballerisch agierte er beim FC Singen 04 und FC Radolfzell in der Verbands-/Ober- und Landesliga.