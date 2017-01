Gottmadingen Nur Realschule hat Zukunft in Gottmadingen

Eichendorffschule wird wahrscheinlich den Werkrealschulbereich aufgrund geringer Nachfrage verlieren

Zu wenige Anmeldungen gibt es laut Schulamt für den Bereich der Werkrealschule am Eichendorff-Schulverbund in Gottmadingen, wie in der jüngsten Gemeinderatssitzung bekannt gegeben wurde. Bereits im zweiten Jahr hatte die Eichendorffschule zu wenige Anmeldungen für die Werkrealschule, wie das staatliche Schulamt Konstanz der Gemeinde mitteilte. Die Mindestanmeldezahl liegt bei 16 Schülern und war bereits im letzten Schuljahr nicht erreicht worden. Das Schulamt wies darauf hin, dass man nun eine regionale Schulentwicklung durchführen könne. Doch dies wird die Gemeinde nicht in die Wege leiten, auch wenn der Status als Werkrealschule dann möglicherweise aberkannt würde. Die Eichendorffschule bleibe aber eine Realschule, auf der Schüler auch den Hauptschulabschluss machen könnten, erläuterte Bürgermeister Michael Klinger den Ratsmitgliedern in der Sitzung.

Auch in der Realschule habe man nach dem neuen Modell in der fünften und sechsten Jahrgangsstufe eine Art Orientierungsstufe. "Falls sich Schüler in Gottmadingen für die Werkrealschule anmelden sollten, müsse man auch mit Gailingen sprechen, wo es ja noch eine Werkrealschule gibt", so Klinger.