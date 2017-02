Noch keine konkrete Spur nach Überfall am Geldautomat in Gottmadingen

Die Kripo ermittelt nach dem Überfall auf eine 23-Jährige am Mittwoch wegen räuberischer Erpressung. Sie bittet weiterhin um Zeugenhinweise. Die Sparkasse Engen-Gottmadingen unterstützt die Polizeiarbeit.

Nach dem Überfall auf eine 23-Jährige am Geldautomat im Vorraum der Gottmadinger Sparkassen-Filiale in der Bahnhofstraße gibt es noch keinen konkreten Hinweis auf den Täter. Die Frau war am Mittwochabend, gegen 19.30 Uhr, am Geldautomat von einem maskierten Mann mit einer Pistole bedroht und aufgefordert worden, Bargeld abzuheben. Die 23-Jährige hob unter ständiger Bedrohung mit der Waffe mehrere hundert Euro ab und gab sie dem Täter. Der Unbekannte flüchtete zu Fuß in südliche Richtung, also in Richtung Ortsmitte. Die Polizisten suchten, nachdem sie vor Ort eingetroffen waren, in der Umgebung und einer Gaststätte nach dem Täter. Die Ermittler hoffen jetzt auf weitere Zeugen, die den Unbekannten vor oder nach dem Überfall gesehen haben. Es wäre möglich, dass er sich vor der Tat längere Zeit in der Nähe der Bank aufgehalten, einen passenden Moment abgewartet und auf ein Opfer gewartet habe, so Polizeisprecher Bernd Schmidt. Der Täter trug nach Angaben der Polizei eine hautfarbene Maske, eine Gesichtsmaske für Fasnacht, die keine Figur darstellt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen räuberischer Erpressung aufgenommen. "Im Moment gibt es nichts Neues", sagte der Polizeisprecher. Die Polizei gehe derzeit davon aus, dass es sich um eine Einzeltat handle. Deshalb werde die Filiale nicht speziell überwacht. Einen vergleichbaren Fall, also einen Überfall direkt am Automaten, habe es in jüngerer Vergangenheit nicht gegeben. "Das ist schon dreist", so Schmidt.

"Die Kollegen auf Streife sind aber sensibilisiert und haben die Täterbeschreibung vor Augen", sagte Schmidt. Wenn es konkrete Hinweise aus der Bevölkerung gebe, werde diesen nachgegangen. Sobald es ein Bild vom Täter oder der Maske gebe, werde dies auch öffentlich gemacht. "Aber im Moment sind wir noch nicht soweit", sagte Schmidt. Derzeit werde ausgewertet, was an Spuren da ist.

Jürgen Stille, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Engen-Gottmadingen, bedauert den Überfall am Geldautomaten der Gottmadinger Filiale sehr. Er könne sich nicht erinnern, dass es so eine Tat bisher gegeben habe. Die Sparkassen-Mitarbeiter unterstützten die Polizei bei ihren Ermittlungen. "Alle Geldautomaten sind videoüberwacht, das ist Standard", sagte er. Bis jetzt habe er keine Rückmeldung, dass die Kunden nach dem Überfall verunsichert seien. Er und seine Mitarbeiten hoffen, dass der Täter bald geschnappt wird.

