Gottmadingen Nikotinsüchtiger Dieb

Ein Unbekannter hat in Gottmadingen einen Gabelstapler aufgebrochen

Um an einige Schachteln Zigaretten im Wert von rund 15 Euro zu kommen, hat ein unbekannter Täter im Zeitraum von Sonntagmittag bis Montagmorgen einen Sachschaden von rund 1000 Euro angerichtet. Das teilt die Polizei mit. Auf einem Betriebsgelände versuchte der Unbekannte zunächst vergeblich, mit brachialer Gewalt die Schlösser eines in einer offenen Halle abgestellten Gabelstaplers aufzubrechen. Nachdem ihm dies nicht gelungen war, schlug er mit einem Hammer eine Seitenscheibe ein und entwendete die im Fahrzeug liegenden Zigaretten der Marke Marlboro. Anschließend versprühte der Täter den Inhalt eines Feuerlöschers und sengte an einer Palette die Folienverpackung an. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Gottmadingen, Telefon (0 77 31)14 370, zu melden.