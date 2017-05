Gottmadingen Neuer Pfarrer für die Luthergemeinde

Bernd Stockburger soll der neue Seelsorger der Gottmadinger Luthergemeinde werden. Am 1. September soll die lange Vakanz beendet sein. Aus Reihen der Gremien gibt es zustimmende Signale für den Kandidaten.

Die Vakanz der Pfarrerstelle in der Luthergemeinde hat nun bald ein Ende. Pfarrer Bernd Stockburger möchte die Stelle zum 1. September antreten. Die Weichen werden in diesen Tagen von den entsprechenden Gremien gestellt, wie die Dekanin des Kirchenbezirks Konstanz, Hiltrud Schneider-Cimbal, bei der Gemeindeversammlung am Sonntag mitteilte.

Freudig überrascht reagierten die Mitglieder der Gemeindeversammlung, als sie am Sonntag nach dem Gottesdienst im Gemeindesaal die Nachricht von Schneider-Cimbal bekamen. Zuvor hatte Pfarrer Bernd Stockburger den Gottesdienst gehalten, da Vakanzpfarrer Dietmar Heydenreich in seiner Südstadtgemeinde in Singen Gottesdienst hatte. "Der Kirchengemeinderat hat sich entschieden, auf eine Ausschreibung zu verzichten und Pfarrer Bernd Stockburger hat sich bereit erklärt, die Stelle zu übernehmen", so Schneider-Cimbal. Für diese gute Nachricht gab es kräftigen Applaus von den Gemeindemitgliedern. Schließlich ist die Stelle im Herbst dann seit einem Jahr vakant. Abstimmungen im Kirchengemeinderat und im Bezirkskirchenrat folgen im Laufe dieser Woche und auch der Oberkirchenrat wird dem Vorgehen bis Ende Mai zustimmen. Davon geht die Dekanin aus. Der ganze Prozess müsse deshalb schnell gehen, weil Stockburger zurzeit als Religionslehrer arbeitet und von dieser Arbeit freigegeben werden muss, damit die Stelle zum 1. September besetzt werden kann.

In der Gemeindeversammlung stellte sich der 59-jährige Stockburger kurz vor. Auch wenn er da kein Unbekannter ist, denn er bereitet die Konfirmanden zurzeit auf die Konfirmation vor. Stockburger wurde in St. Georgen geboren, ist verheiratet und hat drei erwachsene Kinder. Nach dem Studium hatte er zunächst Vikarstellen in Konstanz, Uhldingen-Mühlhofen und Karlsruhe, bevor er 14 Jahre als Pfarrer in Hilzingen/Tengen war. Seit 15 Jahren arbeitet er als Religionslehrer, zurzeit an zwei Gymnasien in Konstanz. "In der heißen Phase der Vakanz habe ich gemerkt, dass eine neue Aufgabe gar nicht so weit weg liegt", sagte Bernd Stockburger, der seit 2003 in Gottmadingen wohnt.

"Diese Überraschung ist großartig", freute sich Gemeindemitglied Christel Schmidt. "Wir haben es uns gewünscht, dass Pfarrer Stockburger der neue Pfarrer wird", ergänzte Georgia Sander, deren 14-jähriger Sohn Ebbe demnächst konfirmiert wird.

Im Rahmen der Gemeindeversammlung wählten die Anwesenden Reinhard Frank zum neuen Vorsitzenden der Gemeindeversammlung, da der bisherige Vorsitzende Paul-Gerhard Rist nun im Kirchengemeinderat ist und dort den Vorsitz übernommen hat. Als Stellvertreter wählten die Gemeindemitglieder Edwin König. Der Kirchengemeinderat stellte sich der Gemeindeversammlung noch einmal kurz vor. Neben der Besetzung der Pfarrerstelle, die nun auf einem guten Weg ist, wird der Kirchengemeinderat als eine wichtige Aufgabe das Liegenschaftsprojekt der Landeskirche angehen.

Termine im Lutherjahr

Kirchengemeinderatsmitglied Andreas Christ stellte bei der Gemeindeversammlung die Pläne für die Feier von zwei Jubiläen in der Gemeinde vor. Das 80-jährige Bestehen der Lutherkirche und das 60-jährige Bestehen des Evangelischen Kindergartens sollen am 31. Oktober zum großen Jubiläum "500 Jahre Reformation" mit einem Tag der Offenen Tür gefeiert werden.

