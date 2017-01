Gottmadingen Neuer Kopf für Slow-up-Aktion Schaffhausen-Hegau

Regierungsrat Christian Amsler ist als neuer Schirmherr Vertreter der Schweiz für die grenzüberschreitende Aktion Slow-up Schaffhausen-Hegau

Marlis Pfeiffer, Präsidentin vom Trägerverein Slow-up Schaffhausen-Hegau, lüftete im Rahmen der jährlich stattfindenden Versammlung das Geheimnis um die Nachfolge von Alt-Regierungsrat Reto Dubach als Schirmherr der grenzüberschreitenden Aktion Slow-up Schaffhausen-Hegau. Jahr für Jahr setzt das Team tausende in Bewegung – und das natürlich mobil. Motorisierte Teilnehmer sind an diesem Tag ausgeschlossen. Ab diesem Jahr steht neu an der Seite des langjährigen Schirmherrn Frank Hämmerle, Landrat im Landkreis Konstanz, der Schaffhauser Regierungsrat Christian Amsler als Vertreter der Schweizer Seite, heißt es in einer Pressemitteilung des Trägervereins.

Amsler ist vom neuen Ehrenamt begeistert: “Das Slow-up-Rezept ist bestechend einfach und überzeugt: Man sperrt einen Rundkurs in herrlicher Landschaft und schon hat man ein wunderbares, grenzüberschreitendes Volksfest", so Amsler. Rad und Rollen bewegen Jung und Alt, Familien und Singles, Bewegungsmenschen und Genussmenschen und jeder bestimmt sein eigenes Tempo, freut er sich auf die zahlreichen Begegnungen auf und neben der Strecke. "Menschen begegnen bei Bewegung und Sport – das Gemeinschaftserlebnis macht den Charme und Reiz dieses wunderbaren Anlasses aus”, ist der neue Schirmherr Christian Amsler vom Reiz der Veranstaltung überzeugt.

Die 13. Auflage von Slow-up Schaffhausen-Hegau findet in diesem Jahr am Sonntag, 21. Mai, statt.