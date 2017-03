Die Wohnungsbaugesellschaft Gottmadingen will an der Fliederstraße bauen. Pläne für bis zu 50 Einheiten plus Tiefgarage sind vorgesehen – und zwar in einem Innenhof einer bestehenden Wohnanlage. Denn der ist ziemlich üppig.

"Was lange währt, wird endlich wahr" – unter dieses Motto stellte Vera Federer, hauptamtliches Vorstandsmitglied der Wohnungsbaugesellschaft Gottmadingen (WBG) den Vor-Ort-Termin auf dem Gelände Hardstraße/Fliederstraße. Auf dem Gartengrundstück im Innenbereich wird ab dem Jahr 2018 gebaut. 40 bis 50 Mietwohnungen sollen dort entstehen.

"Wir haben uns mit dem Vorstand der WBG überlegt, dass wir weiteren Wohnraum schaffen wollen", sagte Bürgermeister Michael Klinger als Aufsichtsratsvorsitzender. Bei der starken Nachfrage nach Mietwohnungen sei die WBG in der Pflicht. In Form einer Mehrfachbeauftragung sind nun demnächst sechs regionale Architekturbüros damit befasst, einen Entwurf zu erarbeiten. "Eine Mehrfachbeauftragung ist für mich auch ein Instrument zur Qualitätssicherung", so Klinger. Die Auslobung des so genannten "eingeladenen Architektenwettbewerbs" soll von Mitte März bis Mitte Juni stattfinden. Bereits Anfang Juli soll ein Preisgericht über die Arbeiten entscheiden, so dass die WBG mit einem Baubeginn im Jahr 2018 rechnet. Das neue Wohnquartier wird in den nächsten Jahren ein Schwerpunkt bei den Tätigkeiten der WBG zur Schaffung von Wohnraum sein.

Auf dem Gelände an der Fliederstraße/Hardstraße stehen die ältesten Gebäude der WBG. Sie entstanden in den frühen 1950er Jahren. Damals war es durchaus noch üblich, dass Familien sich in ihren Gärten selbst mit Gemüse versorgten. Doch das hat heute nicht mehr diesen Stellenwert. Die Überplanung des Innenbereichs war schon vor vielen Jahren mal Thema gewesen.

"Das ist gerade unser großes Pfund, denn das Grundstück gehört uns", so Federer. Insgesamt hat das Grundstück – mit der schon bestehenden Bebauung – 8400 Quadratmeter Fläche. Von den 5500 Quadratmetern, die im Innenbereich unbebaut sind, sollen 3500 bis 3800 bebaut werden. Die Geschosshöhe werde sich an den umliegenden Häusern orientieren. Entstehen sollen Ein- bis Vierzimmerwohnungen für die Mitglieder der WBG. Die mittleren Wohnungsgrößen sollen zwischen 70 und 80 Quadratmetern Wohnfläche liegen. Die Zielgruppen der potentiellen Mieter seien Facharbeiter und ihre Familien, Singles, junge Paare oder rüstige Rentner. Auch eine Tiefgarage wird gebaut und die Außenanlagen sollen mit überdacht werden.

Die Mieter der umliegenden Häuser sind bereits kurz nach Fasnacht vom Vorstand und vom Aufsichtsrat der Wohnungsbaugesellschaft über das Vorhaben informiert worden. Auch habe man den Mietern versprochen, dass ihre Wohnungen in den nächsten Jahren instand gesetzt werden sollen. Die neuen Wohnungen sollen in ähnlicher Qualität gebaut werden wie die Neubauten im Kornblumenweg 33/1.

Die Genossenschaft

Die WBG hat rund 570 Mitglieder, bewirtschaftet rund 300 Wohnungen in 44 Gebäuden, sechs Gewerbeeinheiten sowie 53 Garagen. In der Geschäftsstelle arbeiten drei Mitarbeiterinnen, drei weitere Mitarbeiter sind im Haus- und Wohnungsservice tätig. Im Vorstand sitzen Vera Federer (hauptamtlich) und Wilhelm Knapp (nebenamtlich).

Informationen im Internet: www.wbg-gottmadingen.de