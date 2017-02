Gottmadingen Nach dem Umzug klicken Handschellen

Polizei bilanziert insgesamt ruhige Fasnachtstage im Hegau. Zwei aggressive Narren mussten aber am Fasnachtsmontag in Gottmadingen mit Handschellen zur Vernunft gebracht werden.

Tausende feierten friedlich-fröhlich Fasnacht im Hegau. Bei besten Rahmenbedingungen führten auch zahlreiche Teilnehmer und Besucher beim traditionellen Fasnachtsumzug am Rosenmontag in Gottmadingen. Dabei kam es laut Polizei zu keinerlei Vorfällen.

Als sich nach dem Umzug zahlreiche Narren auf dem Rathausplatz versammelten, sei es mit zunehmender alkoholischer Beeinflussung zu mehreren sich anbahnenden Auseinandersetzungen gekommen. Durch ständige polizeiliche Präsenz und ein sofortiges Einschreiten hätten Konflikte meist noch rechtzeitig unterbunden werden können, heißt es im Polizeibericht. Insgesamt mussten 15 Platzverweise ausgesprochen werden. Eine alkoholisierte Jugendliche wurde ihren Eltern überstellt, in zwei Fällen mussten Beamte zu den Handschellen greifen, um die Situation zu beruhigen. Es kam zu Anzeigen wegen Sachbeschädigung und Beleidigung von Polizeibeamten.

Außerdem bemerkten Polizeibeamte am Montagnachmittag gegen 17.15 Uhr einen 18-jährigen Mann, der in der Hauptstraße vor einer Apotheke saß und ein verbotenes Einhandmesser in der Hand hielt. Da der alkoholisierte Mann sein Messer bei der anschließenden Kontrolle trotz entsprechender Aufforderungen nicht ablegte, musste er durch die Einsatzkräfte überwältigt, zu Boden gebracht und geschlossen werden. Gegen ihn wird wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.