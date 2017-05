vor 5 Stunden SK Gottmadingen Nach Zusammenstoß: Polizei sucht Zeugen für Verkehrsunfall

Trotz gütlicher Einigung am Unfallort wird eine Autofahrerin, die am Freitag, gegen 7.15 Uhr, an der Einmündung L 190/B 34 einen Zusammenstoß mit einem anderen Wagen hatte, im Nachhinein als Verursacherin beschuldigt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Die Hintergründe: