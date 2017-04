Gottmadingen Museum Schaffhausen: Ausfahrt mit 40 Armeefahrzeugen

In Thayngen sind historische Militärfahrzeuge des Schweizer Heers ausgestellt worden. Hunderte Besucher kamen, um die Fahrzeuge in Augenschein zu nehmen.

Thayngen – Die Szene sah gefährlicher aus, als sie war: 40 Schweizer Armeefahrzeuge steuerten direkt die deutsche Grenze in Richtung Bietingen an. Doch die Bevölkerung konnte aufatmen. Die Schweizer Armee plante keine Invasion in die Bundesrepublik. Unterwegs war lediglich ein Konvoi mit einem Großteil der 60 historischen Militärfahrzeuge des Schaffhauser Museums im Zeughaus. Die Kolonne zog über den oberen Reiat nach Thayngen, wo die Fahrzeuge auf dem Lammschulhofplatz in Reih und Glied aufgestellt und die Geschichte des Fuhrparks der Schweizer Armee auf Informationstafeln dokumentiert wurde.

Die Schweiz beschaffte sich im Jahr 1916 erstmals eigene Militärnutzfahrzeuge. Ursprünglich wurden einheimische Produkte wie Saurer Arbon und Berna Olten angeschafft. Nach dem Zweiten Weltkrieg kaufte die Armee 7000 Fahrzeuge aus einem Restbestand der US-Armee. Neben dem legendären Jeeps bilden Marken wie GMC, Ford Canada oder Dodge zusammen mit den Schweizer Lastwagen das motorisierte Rückgrat der Schweizer Armee. Im Jahr 1948 wurde die Abteilung Heeresmotorisierung neu geschaffen und allradbetriebene Geländelastwagen angeschafft. Zudem kamen rund 3700 Unimogs in den Einsatz, die anfänglich als Ackerschlepper konzipiert waren und dann aber weltweit zu den meistverbreitetsten Militärfahrzeugen wurden. Der Eintonner-Unimog bekam von den Schweizer Soldaten Kosenamen wie "Dieseli", Gummibock" oder "Gumpesel".

Bis in die 1970-er Jahre wurden bei der Fahrzeugbeschaffung möglichst einheimische Hersteller berücksichtigt, obwohl sie teurer waren als die ausländischen Produkte. Mit dem Niedergang der Schweizer Nutzfahrzeugindustrie wurden Schweizer Fahrzeuge zur Ausnahme. Auf den Kalten Krieg reagierte die Schweiz mit der Einschränkung des Pferdeeinsatzes und der zunehmenden Mechanisierung. Es wurde der Kleinlastwagen von Steyr-Puch beschafft, wobei der Geländewagen "Pinzgauer" ab dem Jahr 1971 den Jeep ablöste. In Thayngen waren auch zahlreiche Motorräder ausgestellt, die früher dem Kurierdienst und den Verbindungsoffizieren diente.

Rund 500 Besucher kamen zur Ausstellung, bei der es zu interessanten Begegnungen kam und alte Erinnerungen an die eigene Militärzeit geweckt wurden. Es war eine Festwirtschaft eingerichtet und zur Mittagszeit gab der Musikverein Thayngen ein Platzkonzert. Insbesondere die jungen Besucher nutzten die Rundfahrten mit den alten Militärfahrzeugen. Am Nachmittag fuhr der Konvoi wieder über den Reiat zurück nach Schaffhausen zur Stahlgießerei Mühlental. Der Konvoi ist unfallfrei und ohne Vorkommnisse verlaufen. Die Mobilmachung diente in erster Linie dazu, dass die historischen Fahrzeuge bewegt wurden und auf diese Weise Standschäden .

Zum Museum

Die Militärkolonne war aber auch ein Werbekonvoi für das Schaffhauser Museum im Zeughaus, das die historische und technische Entwicklung der Schweizer Armee sowie deren Ausrüstung und Bewaffnung zeigt. Am 6. Mai wird dort die neue Ausstellung Mechanisierung der Schweizer Armee eröffnet. Die Eröffnung ist um 10 Uhr in der Stahlgiesserei im Mühlental (thg)

Informationen im Internet: