Gottmadingen Müll und Macht

Vermüllung und Vandalismus an Schulen braucht kein Mensch. Aber ist die Rundumüberwachung mit Kameras, Lautsprecherdurchsagen und direkten Leitungen zur Polizei der richtige Weg zur Problemlösung?

In der Erinnerung kommt er im taubenblauen Kittel daher, verbindet sich mit dem feuchten Kreidegeruch eines Tafelschwamms und ist die schlechte Laune in Person: der Schulhausmeister. Historisch gerecht wird man dem Typus Blockwart mit eigener Wohnung auf dem Schulgelände damit nicht, denn heute wünschte man sich gelegentlich etwas von der hausmeisterlichen Autorität zurück. Im Kampf gegen die Vermüllung und den Vandalismus an Schulen soll sie in Gottmadingen jetzt durch Kameras oder direkte Infokanäle zur Polizei ersetzt werden – und die zu erwartenden Szenarien wie etwa spontane Ansprachen über Lautsprecher haben etwas Surreales. Bei dem politisch und rechtlich heiklen Experiment geht es im Kern um eine Machtfrage: Inwieweit haben öffentliche Plätze und Einrichtungen als Freiräume zu gelten und wie lässt sich der Missbrauch dieser Freiräume eingrenzen? Die allumfassende Datenüberwachung erscheint als effizientes Instrument gegen den Missbrauch, doch zugleich werden die Knutscherei oder etwa der (je nach Alter nicht zulässige) Alkoholkonsum gefilmt. Wer will das? Der missmutige Blick des einstigen Hausmeisters erscheint dagegen harmlos.