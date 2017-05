vor 2 Stunden SK Gottmadingen Mit Ablenkungsmanöver: Unbekannter Dieb bestiehlt Discounter-Kunden

Ein 45 bis 50 Jahre alter Mann hat am Dienstag, gegen 16.30 Uhr, in einem Discounter in der Hauptstraße in Gottmadingen einem Kunden seine Geldbörse mit mehreren hundert Euro Bargeld gestohlen. Dabei lenkte er sein Opfer auf gemeine Art und Weise ab.