Gottmadingen Mann randaliert und tritt Autospiegel ab

Ein 33 Jahre alter Mann ist am Dienstag, gegen 21.15 Uhr schreiend in der Rußlerstraße in Bietingen unterwegs gewesen und hat einen Außensiegel eines Autos abgetreten.

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung berichtet, lief der Mann von dort in die Ebringer Straße, wo er auf die gleiche Art ein weiteres Auto beschädigte. Auf dem Weg in Richtung Eichenbohlstraße habe der Mann mehrere am Straßenrand stehende Mülltonnen und ein Verkehrsschild umgeworfen. Über dieses am Boden liegende Schild dürfte ein Radfahrer laut Polizei gestürzt sein. Der 33-Jährige ging weiter zum Bahnhof, wo er die Scheiben von zwei Wartehäuschen beschädigte. Mehrere Zeugen, die der Mann ständig beleidigt habe, hielten den Mann bis zum Eintreffen der Polizei fest. Der Mann wurde nach einer ärztlichen Untersuchung wegen seines psychischen Ausnahmezustandes in eine Spezialklinik gebracht. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung, Beleidigung und eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Weitere Zeugen, vor allem den gestürzten Radfahrer, bittet die Polizei Singen, sich zu melden, Telefon: (0 77 31) 88 80.