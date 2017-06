Gottmadingen Landschaftsarchitekt stellt Konzeption für Spielplätze vor

Sechs Spielplätze in der Gemeinde sollen aufgewertet werden. Zunächst sollen die Plätze am Thurgauer Platz und Riedwies eine Neugestaltung erfahren. Thematisch steht das Thema Wasser im Zentrum

Gottmadingen – Die Spielplätze in Gottmadingen sind auf dem Prüfstand. Nach einer Bürgerwerkstatt im März hat der Landschaftsarchitekt René Fregin nun eine Konzeption im Gemeinderat vorgestellt. Danach bleiben im Kernort noch sechs Spielplätze, die nach und nach aufgewertet werden sollen. Zuerst soll der Spielplatz am Thurgauer Platz dran kommen.

Im Januar hatte der Gemeinderat beschlossen, die elf Spielplätze, die teilweise in einem schlechten Zustand sind, auf sechs zu reduzieren, fasste Florian Steinbrenner vom Bauamt den Prozess zusammen. Im März waren die Bürger im Rahmen der Bürgerwerkstatt an der Reihe, ihre Wünsche zu äußern. Durch den Wegfall von Spielplätzen und den Verkauf der Grundstücke rechnet die Gemeinde mit Einnahmen in Höhe von rund 850 000 Euro. Für die Aufwertung der bleibenden Spielplätze werden etwa 470 000 Euro benötigt. Somit blieben noch 320 000 Euro übrig, die man in die Finanzierung der Schule stecken könnte. Der Spielplatz Riedwies werde wohl der zentrale Bewegungsspielplatz für alle Generationen werden, so Steinbrenner. Die Kosten für die Anlegung eines flachen Ufers, einer Art Riederbachstrand, seien förderwürdig, und zwar mit 85 Prozent.

"Nach der Bestandsaufnahme haben wir überprüft, welche Spielplätze viel frequentiert werden", sagte Landschaftsarchitekt René Fregin vom Büro "plan be" aus Herdwangen. Er hatte schon die Planung des Spielplatzes im Höhenfreibad gemacht. Sein Konzept hat er mit den drei Schlagworten "Stadt – Land – Fluss" betitelt. "Wasser und Piraten sind bei Kindern immer ein Thema", so Fregin. Die Spielplätze am Thurgauer Platz und Riedwies seien die beiden, die zunächst aufgewertet werden sollten. Mittelfristig sollen die Spielplätze Gebsensteinstraße und Im Löhnen an die Reihe kommen und langfristig denkt man an eine Aufwertung der Spielplätze Täschen und Bildstöckle.

Für den Spielplatz Thurgauer Platz rechnet Fregin mit Kosten in Höhe von rund 90 000 Euro, 100 000 Euro werden vermutlich für den Spielplatz Riedwies benötigt und weitere 30 000 Euro sollen für die Aufwertung des Spielplatzes in Ebringen aufgewendet werden. Markus Dreier und Bernhard Gassner (SPD) sowie Eberhard Koch (Freie Wähler) fanden die Konzeption sehr brauchbar für eine weitere Diskussion. "Wir sollten aber auch für Jugendliche etwas anbieten", regte Markus Dreier an. Bei der Riedwiese könne ein wechselnder Wasserstand des Riederbachs unter Umständen für kleine Kinder gefährlich werden, gab Piratheepa Thileepan (Freie Wähler) zu bedenken. Für Bürgermeister Michael Klinger steht außer Frage, dass der Spielplatz am Thurgauer Platz eine Aufwertung am dringendsten nötig hat. Der Gemeinderat wird in einer der nächsten Sitzung über die Konzeption abstimmen.

Prioritäten im Rat

Die Aufwertung der Spielplätze steht in der Prioritätenliste der Gemeinde für das Jahr 2017 an zwölfter Stelle. Die Stellen 1 bis 7 sollen zeitnah, also im kommenden Haushaltsjahr realisiert werden. Die hierfür notwendigen Haushaltsmittel werden vom Gemeinderat im Haushaltsplan bereitgestellt. Die Projekte 8 bis 15 sollen dann in den auf das Haushaltsjahr folgenden Jahren realisiert werden. Diese Projekte rutschen in den folgenden Jahren automatisch nach vorne, wenn die ersten sieben Projekte abgeschlossen sind und Dringenderes sie nicht verdrängt.

