Gottmadingen Konzerte in der Eichendorffhalle: Die Gerstensäcke feiern zum 61. Mal

Die Traditionskonzerte der Gottmadinger Gerstensackzunft finden am 18. und 19. Februar in der Eichendorffhalle statt. Neben altbewährten stehen in diesem Jahr auch einige neue Künstler auf der Bühne

Keine Fasnacht ohne Gerstensackkonzerte. Auch in diesem Jahr heißt es wieder Bühne frei für die 61. Auflage, die am Samstag, 18. und Sonntag, 19. Februar in der Eichendorffhalle stattfindet.

Die beiden Regisseurinnen Susi Klopfer und Angelika Schmid konnten auch dieses Mal einige besondere Programmpunkte gewinnen, die einen unterhaltsamen Abend mit einem abwechslungsreichen Programm versprechen. Neben altbekannten stehen an dem Wochenende auch neue Künstler auf der Bühne. Den Start an jeweils beiden Abenden machen laut Pressemeldung der Fasnachtszunft die Narrenkids, gefolgt von den Time4teens. Neu begrüßen darf Moderator Bernd Lohmüller, der an diesem Abend wie schon in den Vorjahren durch das Programm führt, Felix Schmidberger und Felix Raubold mit einer Solonummer. Ebenfalls eine Premiere bei den Gerstensackkonzerten feiern die Randinis aus Randegg, die mit viel Pep für ihre Nummer die gesamte Fläche ausnutzen werden. Auch die Heilsberghexen stehen nach einer längeren Pause wieder auf der Bühne – und das gleich mit zwei Tänzen. Matthias Schröder und Helmut Beyl haben sich ebenfalls etwas ganz Spezielles einfallen lassen. Die Jungen Wilden und der inzwischen traditionelle Auftritt der Narrenpolizei fehlen auch beim 61. Gerstensackkonzert nicht. Ebenfalls mit von der Partie ist Wolfgang Fischer, in diesem Jahr mit Kai Uwe an seiner Seite. Auch die Sudhüsler treten auf. Nicht wegzudenken ist die große Abschlussnummer der Gerstensack-Zunft. Für musikalische Unterhaltung sorgt die Gerstensackkapelle.

Karten gibt für 9,50 Euro, ermäßigt 5 Euro. Der Vorverkauf findet am Samstag, 4. und am Samstag, 11. Februar, von 10 bis 13 Uhr vor dem Edeka, Erwin-Dietrich-Straße 6, in Gottmadingen statt. Zur Eintrittskarte gibt es das Heft »De Gerstensack verzellt«, in dem das Programm sowie Informationen rund um die Fasnet zu lesen sind. Beginn des Konzertes am 18. Februar ist um 19.30, am Sonntag, 19. Februar, um 18.30 Uhr. 9,50. Nach den Konzerten ist die Bar geöffnet.