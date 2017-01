Gottmadingen Konzert der Hochschule Trossingen in Gottmadingen: Stehende Ovationen für Musiker

Die Staatliche Hochschule für Musik Trossingen gibt Konzert in der Christkönig-Kirche. Darbietung von Bartholdys Paulus Oratorium begeistert die Zuhörer

Gottmadingen – Mehr als 400 Veranstaltungen pro Jahr stemmen die Musiker der staatlichen Hochschule für Musik und Trossingen. Eine von ihnen findet traditionell in der katholischen Christkönig-Kirche statt. Unter der künstlerischen Gesamtleitung von Professor Michael Alber führten der aus Musikstudenten bestehende Chor sowie das Orchester das Paulus Oratorium von Mendelssohn Bartholdy auf. Das Werk handelt von der Bekehrung des Paulus zum Christentum und dessen nachfolgende missionarische Arbeit. Mendelsohn Bartholdy, der einst selbst vom Judentum zum Christentum konvertierte, erzählt in seinem Paulus Oratorium, das 1836 in Düsseldorf uraufgeführt wurde, quasi seine eigene Lebensgeschichte, eine tiefe religiös-musikalische Auseinandersetzung mit dem Glauben. Vier Jahre arbeitete der Komponist an seinem Werk.

Auch diejenigen Zuhörer, die eher selten mit klassischer Musik in Berührung kommen, ließen sich von den erhabenen Orchesterklängen und dem mal mächtigen und dann wieder zarten Chorgesängen, die das Ensemble an diesem Abend aufführen, mitreißen. Schon nach den ersten zehn Minuten war klar, warum diese Hochschule international einen hervorragenden Ruf genießt. Wie zum Beweis dafür verließ niemand vorzeitig – trotz der langsam von unten die Beine hochkriechenden Kälte – das zweieinhalb Stunden andauernde Konzert. Nach dem fulminanten Schlusschor erhob sich das sachverständige Publikum, darunter viele Gäste aus der Schweiz, von ihren Plätzen und spendete dem Dirigenten, den Solisten sowie den vierzig Instrumentalisten und sechzig Sängern minutenlangen Applaus. Den ersten Teil des Oratoriums hatte Nikolai Ott dirigiert, den zweiten Teil dessen Kollegin Marlene Holzwarth, bevor Andrea Jäckle beim Schlusspart Chor und Orchester leitete. Herausragend agierten auch die Solisten, die Sopranistin Lea Sophie Decker, Tenor Mitsuo Ogomori und schließlich Christoph Schweizer in der Rolle des Paulus.