Gottmadingen Klasse statt Masse: Weniger, aber bessere Spielplätze für Gottmadigen

Eine Spielplatzwerkstatt mit Bürgern nimmt am 4. März Spielplätze in Gottmadingen unter die Lupe. Eine Reduzierung von elf auf sechs Stück ist angedacht, aber die verbleibenden sollen ausgebaut werden.

Die Spielplätze im Kernort sollen auf den Prüfstand. Laut einem Gemeinderatsbeschluss möchte die Verwaltung von elf auf sechs Spielplätze reduzieren und diese sechs verbleibenden kräftig aufwerten, so der Plan. Dazu lädt die Gemeinde nun Bürger zu einer Spielplatzwerkstatt ein, die am Samstag, 4. März, stattfinden wird.

"Unsere Devise bei den Spielplätzen soll lauten: Klasse statt Masse", brachte es Bürgermeister Michael Klinger auf den Punkt. "Wir haben praktisch in jedem Baugebiet einen Spielplatz, doch nicht alle sind in einem guten Zustand und werden deshalb auch nicht gut frequentiert", sagte Florian Steinbrenner vom Bauamt. In der Werkstatt sollen alle Spielplätze unter die Lupe genommen werden und die Teilnehmer sind aufgerufen, ihre Ideen einzubringen. Dabei gilt die Devise: "Wir machen Betroffene zu wertvollen Mitarbeitern!"

So kann sich die Gemeinde schon vorstellen, dass der Spielplatz an der Riedwiese (beim Parkplatz der Hebelhalle) eine Aufwertung erfahren sollte. Die Lage am Bach und direkt in der Natur ist dafür prädestiniert. Neben dem Spielplatz an der Riedwiese sollten fünf weitere Stationen im Kernort sein, an denen etwas ältere Kinder auch mal allein hingehen können. Man könne auch überlegen, ob einer der später aufgewerteten Spielplätze auch für ältere Leute ein Anziehungspunkt werden könnte, indem man Gleichgewichtsstationen installiere, lautet eine Idee der Verwaltung. Die sechs verbleibenden Spielplätze im Kernort werden dann auf jeden Fall deutlich attraktiver. "Es geht uns nicht um das Verteilen von acht neuen Wipptieren, sondern um eine wirkliche Aufwertung", erklärt Florian Steinbrenner.

Auch die drei Spielplätze in den Ortsteilen Randegg, Ebringen und Bietingen sollen aufgewertet werden. "Wir wünschen uns deshalb auch Teilnehmer aus den Ortsteilen", so Klinger. Mit der Reduzierung der Spielplätze reduziert sich letztendlich auch der Wartungsaufwand. Die Grundstücke der später dann nicht mehr vorhandenen Spielplätze sollen verkauft und bebaut werden. Die Einnahmen aus dem Verkauf der Grundstücke sollen wiederum dem Großprojekt Schule zu Gute kommen, sagte Michael Klinger am Rande.

Der Landschaftsarchitekt René Fregin vom Büro Plan Be aus Herdwangen, der auch den Spielplatz im Höhenfreibad geplant hat, wird bei der Spielplatzwerkstatt als Fachmann dabei sein. Insgesamt hat die Gemeinde Gelder in Höhe von rund 450 000 Euro für die Aufwertung der Spielplätze vorgesehen. Die Umsetzung soll ab dem Frühjahr 2018 beginnen.

Bürgerbeteiligung

Die Spielplatzwerkstatt ist am Samstag, 4. März, von 9.30 bis 15.30 Uhr im Rathaus. Eingeladen sind Erwachsene und Kinder, die ihre Ideen einbringen wollen. Bei mehr als 40 Anmeldungen entscheidet das Los. Das Büro Translake aus Konstanz macht diese Veranstaltung. Anmeldung unter der Telefonnummer (0 77 31) 90 81 25 oder bauamt@gottmadingen.de