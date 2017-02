Gottmadingen Kindergartenbedarfsplan wird erarbeitet

Die Anmeldung für das kommende Kindergartenjahr steht an. Bis spätestens 17. Februar sollten Eltern ihre Kinder anmelden.

Allen Eltern, deren Kinder im kommenden Kindergartenjahr nach den Sommerferien einen Kindergarten in Gottmadingen besuchen wollen, rät die Gottmadinger Gemeindeverwaltung, diese bis spätestens 17. Februar im gewünschten Kindergarten anzumelden. „Nur durch eine rechtzeitige Anmeldung kann ein Kindergartenplatz gesichert werden“, betont Hauptamtsleiterin Marion Haas in einer Pressemitteilung der Gemeinde Gottmadingen. Aufgrund der Anmeldungen wird der Kindergartenbedarfsplan aktualisiert.

Haas kündigt an, dass sich die Elternbeiträge zu Beginn des Kindergartenjahres erhöhen. „Um welche Beträge sich die einzelnen Beiträge erhöhen werden, wird den Eltern rechtzeitig im Vorfeld bekannt gegeben“, erklärt die Hauptamtsleiterin. Die einzelnen Kindergärten bieten verschiedene Betreuungsformen an. Im kath. Kindergarten St. Martin gibt es eine Regelbetreuung vormittags von 7.30-13 Uhr, dienstags und mittwochs von 14 bis 16.50 Uhr. Verlängerte Öffnungszeiten gelten bis 13.45 Uhr. Im ev. Kindergarten gibt es neben verlängerten Öffnungszeiten von 7.15-13.30 Uhr auch Ganztagesbetreuung bis 17 Uhr. Im Waldorf-Kindergarten „Morgenstern“ werden Kinder ab zwei Jahren Montag bis Freitag von 7.30- 13.30 Uhr betreut. Der kommunale Kindergarten Im Täschen hat Montag bis Freitag von 7.30-14 Uhr geöffnet, Kleinkindbetreuung ab dem ersten Lebensjahr Montag bis Freitag 8.45-11.45 Uhr. Im Kindergarten Biberburg in Randegg läuft die Regelbetreuung Montag bis Freitag von 7.30 bis 13 Uhr, so wie am Dienstag- und Mittwochnachmittag. Im kath. Kindergarten St. Raphael in Bietingen läuft die Regelbetreuung Montag bis Freitag 7.30-13 Uhr, Dienstag und Mittwoch 14 bis 16.45 Uhr. Kleinkindbetreuung gibt es in zwei altersgemischten Gruppen.

