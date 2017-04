Das Kabarett-Trio Volksdampf macht gute Laune und begeistert 150 Gäste in der Fahr-Kantine

Die Zielvorgabe ist klar: Hinterher soll das Publikum besser drauf sein als vorher – was zweifellos gelingt, wenn das Musikkabarett Volksdampf die Bühne betritt. Zum wiederholten Mal waren die drei Kabarettisten Reiner Muffler, Lisa Greiner und Suso Engelhardt auf Einladung des Förderkreises für Kultur- und Heimatgeschichte in der Fahr-Kantine.

Mutig packt das Trio dann gleich auch ein brisantes Thema, den Minderheitenschutz, an. Wie sensibel beispielsweise Schwule sind, sehe man ja gerade bei Erdogan. Nichtsdestotrotz: Minderheitenschutz geht ihnen über alles. Auch mit anderen großen Themen befassen sich die Drei. Was soll denn mal auf meinem Grabstein stehen? fragt sich Lisa Greiner. Name, Geburts- und Sterbedatum und die E-Mailadresse natürlich, sinniert sie laut. So ein QR-Code auf dem Grabstein könnte dann auch zur Homepage führen. Soweit kommt's noch! Bestimmt!

Die Stuttgarter tun dem Trio schon ein wenig leid. Denn neuerdings sei es ja von Schweizer Seite her erlaubt, Asche in den Bodensee zu streuen. "Wenn man da an den homöopathischen Ansatz denkt". Wohl deshalb sähen die Stuttgarter immer so asch-fahl aus, lästert Reiner Muffler.

Philosophische Betrachtungen über das Reichsein an sich und über das wenige, was man heutzutage über die 120 superreichen Milliardäre weiß – im Gegensatz zum Wissen über Hartz-IV-Empfänger, stimmen auch ein wenig nachdenklich. Sehr witzig dann wieder die Szene, in der die Drei eine Werbung für Weichspüler aus den 1970er-Jahren nachspielen. Lisa Greiner ist auch mal radikal ehrlich: "Ich würde so gern mal in einem Geschäft in so einen Riesen-Flachbildschirm reintreten". Überhaupt täten sie – wie in einem Lied dargeboten – gern mal was Unmoralisches. Schön fänden sie auch so groteske Situationen, wie dann wenn die Parkuhr schon lange abgelaufen ist, die Politesse einem aber zehn Euro zahlt. Bei der Zugabe kann Suso Engelhardt dann noch seine volle Stimme gesanglich richtig gut ausleben. Überzeugend! Kommet gern wieder in den Hegau!