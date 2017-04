Gottmadingen Jubiläumskonzert bietet Hörgenuss vom Feinsten

Gottmadinger Klangfarben machen beim Deutschen Chorwettbewerb mit

Nachdem das erste Jubiläumskonzert der Gottmadinger Klangfarben in der Singener Gems zum 20-jährigen Bestehen im November 2016 komplett ausverkauft war, wurde dieses Konzert nun kürzlich nochmals aufgeführt. "Wer fühlen will, muss hören", so lautete das Leitmotiv für das Wiederholungskonzert.

Die Klangfarben zauberten mit ihren mehrstimmigen Arrangements ein Klangbild, das durch außergewöhnliche Dynamik beeindruckte, so die Pressemitteilung. Durch das Zusammenspiel der gesanglichen Darbietung, der passenden Choreografie und dem unterschiedlichen Outfit der Sängerinnen wurde das Konzert zu einem Ereignis für alle Sinne. Das hohe musikalische Niveau des Ensembles ist nicht nur den stimmlichen Qualitäten jeder einzelnen Sängerin zu verdanken, sondern in besonderem Maße dem musikalischen Leiter und Dirigenten Joachim Brenn aus Tuttlingen. Der Chor wurde unterstützt von den Musikern Marco Schorer (Saxophon und Querflöte), Alexander Kupferschmid (Gitarre) und Magnus Störk (Bass, Cajon, Bongo). Das Publikum dankte dem Chor und den Musikern mit anhaltendem Beifall.

Kurz nach dem Konzert fand die Hauptversammlung im Gasthaus Kranz in Gottmadingen statt. Nachdem die Vorsitzende Nina Ache-Hirschmann die Sitzung eröffnet hatte, ließ die Schriftführerin Petra Reiling in ihrem Jahresbericht die Vereinsereignisse des Jahres 2016 Revue passieren. Die Kassiererin Verena Binder stellte den ausführlichen Kassenbericht vor. Dirigent Joachim Brenn äußerte sich in seinem Bericht sehr zufrieden über die erreichten Ziele des Chores.

Bei den Neuwahlen wurden Elena Sturm zur 2. Vorsitzenden, Karina Fahr zur Kassiererin und Brigitte Hauß zur 2. Beisitzerin einstimmig gewählt. Nina Ache-Hirschmann bedankte sich bei den ausscheidenden Vorstandsmitgliedern Verena Binder, Eleonore Schmitz und Angelika Lichtenstein für deren persönlichen Einsatz im Vorstand der Klangfarben. Für November 2017 hat sich der Chor zum Deutschen Chorwettbewerb in Bretten angemeldet. Am 11. November 2017 ist erneut ein gemeinsames Konzert mit den Dramatischen Vier geplant. Hierzu wird ein neues Programm einstudiert.

