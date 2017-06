Gottmadingen Immer mehr Autos auf Randegger Straße: Anwohner sehen Gefahren für ihre Kinder

An der Randegger Straße in Gottmadingen haben Anwohner jetzt genug. Immer mehr Autos und Lastwagen sind dort unterwegs – und für die Kinder sei das Überqueren der Straße echt heikel geworden.

Vielen Anwohnern der Randegger Straße reicht es jetzt mit der Belastung mit Straßenverkehr. Deshalb waren einige Betroffene in die Gemeinderatssitzung gekommen, um ihr Anliegen zu erläutern. Zuvor hatten sie ein Schreiben an Bürgermeister Michael Klinger geschickt. Der Durchgangsverkehr und der damit verbundene Lärm sei einfach zu viel, und es gebe ja schließlich eine Umgehungsstraße, sagte Rüdiger Ruttkowski als Vertreter der Anwohner. Klinger versprach, das Thema auf die Tagesordnung der Sitzung am 27. Juni zu nehmen. Dann werde auch ein Vertreter des Landratsamts dabei sein, denn diese Behörde sei hier zuständig.

"Wir wünschen uns eine gemeinsame Lösung für die Anwohner", so Rüdiger Ruttkowski. Autofahrer, die von Randegg nach Gottmadingen fahren, sollten eigentlich die Umgehung über die Landesstraße L 190 fahren. Tatsächlich nutzen sie aber viel öfter die direkte Verbindung von der Petersburg nach Gottmadingen über den Hebsack auf der Kreisstraße K 6148. Die Strecke über die Landesstraße sei zwar 900 Meter länger, dauere aber genauso lang, meint Rüdiger Ruttkowski im Gespräch mit dem SÜDKURIER.

Für Schulkinder und Kita-Kinder sei eine Überquerung der Randegger Straße gefährlich, sagt der Familienvater, der eine dreijährige Tochter und einen vierjährigen Sohn hat. Er fragt sich, ob denn erst etwas passieren müsse, bevor etwas verändert wird. Katja Müllerschön hat so ein Unglück mit tödlichem Ausgang bereits im Verwandtschaftskreis erlebt, als sie noch in Karlsruhe gelebt hat. Seit Februar wohnt sie mit ihrer Familie in Gottmadingen, in der Straße Auf der Höhe. "Wenn meine älteste, sechsjährige Tochter Hannah nachmittags in die Bücherei möchte, begleite ich sie über die Straße, weil es für sie einfach allein zu gefährlich ist", sagt Müllerschön.

Für Kinder im Gebiet Löhnen ist das Queren der Straße heikel, auch am Ortseingang aus Richtung Petersburg kommend. "Manche Autofahrer geben noch mal kräftig Gas, wenn sie den Hebsack rauffahren", sagt Ruttkowski. "Da fehlt ein Zebrastreifen", sagt seine Frau Marina Ruttkowski. Ihr Wunsch wäre, dass die Straße nur für Anlieger frei und auf Tempo 30 beschränkt wäre. "Auf jeden Fall müsste der Schwerverkehr hier verboten sein", sagt Luitgard Wiebach.

Die Ruttkowskis haben mit anderen Anwohnern 120 Unterschriften gesammelt. Darunter sind auch Anwohner der Hauptstraße, die das Anliegen unterstützen. Allein zwischen 7.30 Uhr und 16 Uhr sind nach der Messung eines Anwohners rund 4500 Fahrzeuge auf der Straße unterwegs. Durch die Märkte am Stegleacker habe der Verkehr noch mehr zugenommen, so Ruttkowski. Im Schreiben an die Gemeinde und ans Landratsamt fordern die Anwohner, dass die Randegger Straße nur für Anlieger mit Tempo 30 frei sein soll. Auch solle die Geschwindigkeit zwischen Petersburg und Ortseingang auf Tempo 50 reduziert werden. Klinger verwies iauf die Zuständigkeit des Landratsamtes. Der zuständige Fachmann von der Straßenverkehrsbehörde, Stefan Basel, werde voraussichtlich bei der Sitzung am Dienstag, 27. Juni dabei sein. "Ich habe aber keine allzu große Hoffnung. Die Lärmwerte sind dort so, dass es keine 30-er Zone geben kann", so Klinger.

Was die Gemeinde plant

Im Juli 2015 beschloss die Gemeinde einen Lärmaktionsplan. Eine Verkehrsberuhigung der Randegger Straße ist darin nicht vorgesehen. Unter anderem soll es geben: 30 Stundenkilometer nachts auf der Ortsdurchfahrt der B 34; nächtliches Lkw-Durchfahrverbot auf der Ortsdurchfahrt der B 34; 30 Stundenkilometer ganztags auf der L190 in Randegg vom nördlichen Ortsschild bis zum Gebäude "Gailinger Straße 10"; 70 Stundenkilometer vor dem nördlichen Ortsschild in Randegg; lärmoptimierter Fahrbahnbelag auf der Ortsdurchfahrt der B 34 und der Ortsdurchfahrt Randegg. (sgr)